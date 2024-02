Grande Fratello, il web invoca la squalifica di Marco Maddaloni per bestemmia: il video

Nuovo caso di bestemmia al Grande Fratello. In questi mesi le segnalazioni non sono mancate dal web con video in slow-motion ma non è scattato nessun provvedimento. Questa volta a finire nel mirino dei social è Marco Maddaloni per quanto affermato mentre conversava con Massimiliano Varrese.

Presunta bestemmia al Grande Fratello, il web invoca la squalifica per Marco Maddaloni

L’attore, scherzando con lui, ha detto che “Il Maddarilla, un soggetto affetto da maddarillismo“. Il judoka ha risposto “Io non sono il Maddarilla, porco…. “. Per gli utenti Maddaloni avrebbe bestemmiato con un’imprecazione verso il Signore ma l’audio è poco chiaro. Nonostante ciò in tanti hanno condiviso il video chiedendo a gran voce che venisse preso un provvedimento disciplinare dal Grande Fratello.

Sembra improbabile che per Marco Maddaloni scatti la squalifica considerando l’audio poco chiaro e in virtù del metro di giudizio utilizzato in quest’edizione del reality anche in situazioni che sembravano più al limite.