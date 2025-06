Lago di Bilancino, tragedia a Barberino di Mugello: muore bambino di 10 anni durante il bagno

Recuperato il corpo senza vita del bambino di 10 anni di origine marocchine al Lago di Bilancino

Una giornata di relax si è trasformata in tragedia questo pomeriggio al lago di Bilancino, nel comune di Barberino di Mugello (Firenze), dove un bambino, di origine marocchina, di soli 10 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno. Il piccolo, di origini marocchine ma nato in Italia, si trovava in compagnia della sua famiglia, residente a Sesto Fiorentino, per trascorrere qualche ora sulle rive del grande bacino artificiale, da molti considerato il “mare” dei fiorentini e dei pratesi.

Le ricerche disperate

Il dramma si è consumato intorno alle 17, nei pressi della spiaggia di Cavallina. Improvvisamente il bambino è scomparso sott’acqua, e i familiari, non vedendolo più riemergere, hanno immediatamente dato l’allarme. Sono così scattate le operazioni di soccorso, coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Le ricerche hanno visto l’impiego di mezzi aerei, nautici e terrestri: l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha sorvolato l’area, mentre imbarcazioni e squadre a terra hanno controllato ogni angolo del lago e delle sue sponde.

In costante contatto con le forze impegnate nelle operazioni anche la sindaca di Barberino di Mugello, Sara Di Maio, che ha seguito con angoscia ogni fase della ricerca. “Abbiamo sperato fino all’ultimo”, ha dichiarato la prima cittadina, esprimendo il dolore e la vicinanza della comunità alla famiglia del piccolo.

Il ritrovamento senza vita

Dopo circa due ore di incessanti ricerche, sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco ad individuare il corpo del bambino sul fondo del lago, a circa 7 metri dalla riva. Ogni tentativo di salvarlo è stato vano: il piccolo è stato recuperato ormai privo di vita.

Al momento rimangono ancora da chiarire le esatte cause del decesso: se si sia trattato di un annegamento puro o se il bambino possa aver accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua.

Il dolore dei presenti

Sull’intera spiaggia di Bilancino, gremita di famiglie e turisti, l’atmosfera di festa si è trasformata in un silenzio angosciante mentre si svolgevano le ricerche. Numerosi bagnanti hanno assistito impotenti alle operazioni di soccorso, vivendo con crescente apprensione il trascorrere dei minuti senza notizie positive.

Una giornata segnata da due tragedie

Il dramma di Barberino di Mugello non è stato l’unico in questa tragica giornata d’estate. Sempre oggi, infatti, un’altra giovane vita si è spenta a Lido delle Nazioni, nel Ferrarese. Un bambino di 6 anni, di nazionalità tedesca, è morto dopo un tuffo in piscina all’interno del camping Tahiti. Anche in questo caso sono intervenuti rapidamente i soccorsi, con l’elisoccorso che ha trasportato il piccolo in ospedale in condizioni gravissime. Purtroppo, ogni tentativo si è rivelato inutile: il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Al momento restano da chiarire le cause esatte di questa seconda tragedia: gli inquirenti stanno valutando se il piccolo abbia avuto un malore improvviso o se possa essersi trattato di un principio di annegamento dovuto a congestione. È stata disposta l’autopsia.

Le indagini in corso

Sul luogo della tragedia di Bilancino sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo per effettuare gli accertamenti di rito. Al momento non si ipotizzano responsabilità di terzi, ma le indagini puntano a chiarire ogni dinamica.

Il lago di Bilancino, soprattutto durante i weekend estivi, è meta di centinaia di famiglie che cercano refrigerio lontano dalle città, ma questa giornata resterà purtroppo segnata da un dolore immenso per la perdita di un bambino che aveva tutta la vita davanti.