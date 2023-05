Milano, trans presa a manganellate: ‘Non ho detto che avevo l’Aids, come una tortura’

Rompe il silenzio la trans presa a manganellate dagli agenti della polizia locale a Milano nei pressi del Parco Trotter, in zona Bocconi, mercoledì 24 maggio. La 41enne brasiliana è conosciuta dai residenti col nome di Bruna ed è ancora molto scossa da quanto accaduto.

Bruna ha smentito a Repubblica di aver sputato contro gli agenti

“All’inizio ho provato a scappare, non è vero che gli ho sputato contro né ho detto che avevo l’Aids. Mentre loro mi trattenevano io mi mordevo le mani come un cane arrabbiato” – ha dichiarato a Repubblica alla quale ha concesso un’intervista con le amiche Monique e Michelle che le hanno fatto da angelo custode. “I vigili che mi hanno messo in macchina erano due, c’era anche una donna ma era tranquilla, meravigliosa. Non mi ha attaccato”.

Bruna ha spiegato che si era nascosta in un cespuglio. “Quando mi hanno trovato gli ho detto di non picchiarmi e di portarmi in Questura. Mi hanno chiamato bastarda, put…., poi lo spray al peperoncino ed ho sentito una botta in petto, poi un pugno. Dopo è venuto un altro che mi ha colpito al fianco e mi lasciava lì torturata”.

‘Anche in auto mi hanno spruzzato lo spray al peperoncino, ero su di giri ma non ho fatto nulla’

La trans ha raccontato cosa l’è accaduto in auto. “Dopo che mi avevano ammanettato mi hanno spruzzato nuovamente lo spray al peperoncino. Era cattivo, la donna non c’era. Godeva alla tortura, erano cattivi di testa”. La 41enne trans ha spiegato di non aver fatto nulla di quanto riferito dopo la diffusione del video.

“Ero su di giri, ma non avevo fatto nulla di male e non avevo picchiato nessuno. È una brutta storia, ho paura che mi succeda qualcosa se parlo troppo” – ha chiosato la brasiliana che al parco Trotter di Milano è conosciuta come Bruna.