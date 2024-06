Travolge e uccide il figlio di 7 anni mentre fa manovra nella sua azienda nel ferrarese

Una manovra con il trattore come quelle che fa abitualmente nel piazzale della sua azienda agricola: stavolta, però, senza accorgersi che nella traiettoria delle grosse ruote del mezzo agricolo c’era il figlioletto, Alessandro Bruttomesso, che tra pochi mesi avrebbe compiuto otto anni.

Alessandro Bruttomesso investito accidentalmente dal papà tra la frazione di Porotto e Vigarano Mainarda

La tragedia è avvenuta poco dopo le 19:00 di mercoledì 5 giugno alle porte di Ferrara, in una zona di campagna fra la frazione di Porotto e Vigarano Mainarda, all’interno di un’area privata dell’azienda agricola Bruttomesso. Secondo la prima ricostruzione il padre del piccolo avrebbe fatto una manovra per lasciar passare l’altro figlio che stava passando con un motorino. In questa manovra ha investito il bambino che era in bici. Ma i dettagli di come è avvenuto l’incidente sono tutti da ricostruire.

Accanto agli agenti della Questura di Ferrara, immediatamente intervenuti, c’è anche la polizia scientifica per i rilievi. La pm Barbara Cavallo ha disposto il sequestro dell’area e del trattore . Quello che è certo è che il piccolo, immediatamente soccorso dal padre che ha chiamato i soccorsi, è morto pochi minuti dopo, durante la disperata corsa in ambulanza con mamma Sara verso l’ospedale di Ferrara, a causa delle gravissime ferite riportate nell’investimento. Disperato e con le mani sul volto il papà Federico Bruttomesso

Il bambino è morto poco dopo l’arrivo in ospedale, la disperazione di papà Federico

È la seconda tragedia simile che avviene nel Ferrarese, in poco più di un anno. Il 21 maggio dell’anno scorso, una domenica mattina, a Santa Maria Codifiume, frazione di Argenta, vicino a un capannone agricolo, un trattore guidato da un vicino di casa che stava scaricando del mangime, investì il piccolo Diego, un bambino di cinque anni.

Anche in questo caso il bimbo non morì sul colpo, ma il giorno dopo all’ospedale Maggiore di Bologna dove era stato trasportato d’urgenza nel disperato tentativo di salvargli la vita. In quell’occasione il bimbo venne subito soccorso dai genitori che erano insieme a lui durante una passeggiata in bici, lo portarono all’ospedale di Argenta, e da qui in volo con l’elisoccorso all’ospedale bolognese, dove il giorno dopo il piccolo morì