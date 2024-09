Trovate morte abbracciate Susanna Recchia e la figlia: l’incidente mortale, la figlia malata, la fine della relazione

Sono stati trovati i corpi di Susanna Recchia, 45 anni, scomparsa dalla casa di Miane (Treviso) da venerdì sera assieme alla figlia di tre anni.

Madre e figlia sono state trovate morte vicino al ponte Vidor

Una vita segnata da grandi dolori. La morte della cara amica Patrizia Masutti, 29 anni, in un incidente con lei alla guida dell’auto. Si ritrovò al buio in strada per un black out improvviso e si scontrò con un auto in un incrocio dove il semaforo era fuori uso. Sembrava aver ritrovato serenità con il meccanico compaesano Mirko De Osti.

Una relazione andata avanti tra alti e bassi per 5 anni. Due settimane fa il partner aveva deciso di chiudere la relazione. Un altro duro colpo per la donna che ha scritto di getto la lettera in cui manifestava il suo disagio e si è tolta la vita con la piccola malata di epilessia. Le hanno ritrovate abbracciate. La 45enne lavorava come igienista dentale. Era madre di 4 figli (tre avuti da una relazione precedente).

I corpi sono stati rinvenuti su un isolotto del Fiume Piave a valle del ponte di Vidor (Treviso). Sul posto stanno operando le forze dell’ordine, i volontari della Protezione civile e i Vigili del fuoco. Sono stati impiegati, tra l’altro, un elicottero, squadre nautiche dei pompieri, droni e cani.

Coinvolta in un incidente in cui morí un’amica, la fine della relazione con il partner

Susanna Recchia, le sera di venerdì 13 settembre, aveva mandato un messaggio all’ex compagno dicendo di passare intorno alle 8 di sabato per prendere la bambina. La donna ha avuto 12 ore per allontanarsi da casa a Miane, con la piccola, a bordo della sua Volkswagen Tiguan di colore bianco.

Nell’abitazione ha lasciato una lettera di cinque pagine in cui esprime disagio e la voglia di farla finita.

A vedere i fogli è stato proprio l’ex la mattina, quando non ha trovato né la donna che la figlia. Immediata la segnalazione alla Polizia di Conegliano e il successivo allarme di ricerca persona attraverso una nota della Prefettura di Treviso.

Il messaggio inviato all’ex e la lettera trovata in casa

Nella serata di sabato 14 settembre il ritrovamento dell’auto in un parcheggio a Covolo di Pederobba (Treviso), vicino al ponte di Vidor che attraversa il fiume Piave dove sono stati trovati i corpi a valle, su un isolotto non distante dall’Isola dei Morti nel comune di Moriago della Battaglia. Gli ultimi a vedere la donna viva sono stati i vicini di casa.