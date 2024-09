Susanna Recchia scomparsa con la figlia di 3 anni a Miane: ricerche nell’Abbazia dov’è morto Alex Marangon

Una donna di 45 anni Miane, in provincia di Treviso, Susanna Recchia, risulta scomparsa dalla serata di venerdì 13 settembre con la figlia minore di tre anni. Il compagno doveva passare a prendere la figlia, ma in casa non ha trovato nessuno.

Susanna Recchia si è allontanata in auto con la figlia ed ha lasciato il cellulare a casa

La donna, allontanatasi con la sua Volkswagen Tiguan bianca, ha lasciato a casa anche il cellulare e il portafoglio con tutti i documenti. Dopo la denuncia fatta dall’uomo al commissariato di Conegliano, la Prefettura di Treviso ha attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse e sono attualmente in corso le ricerche in tutta la provincia, sia con pattuglie che con i lettori di targa dei semafori che con l’elicottero dei Vigili del fuoco. La donna è alta circa 165 cm, di corporatura normale, ha capelli ricci castani, occhi castani e due tatuaggi sulla spalla destra.

Le ricerche dei carabinieri nell’Abbazia dov’è morto Alex Marangon

Al vaglio telecamere e targasystem presenti nel territorio. Un elicottero dei vigili è pronto a perlustrare a tappeto la Marca. Secondo le ultime indiscrezioni i carabinieri stanno cercano la mamma scomparsa con la figlioletta nella zona dell’Abbazia dov’è morto Alex Marangon. I familiari di Susanna Recchia stanno vivendo ore da incubo e sperano di ricevere notizie rassicuranti dalle forze dell’ordine.