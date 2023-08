Trovato carbonizzato a Sassari, fermato 48enne: lite e furto dopo il delitto

È accusato di omicidio , occultamento di cadavere e furto il 48enne Antonio Luigi Fiori, l’uomo fermato per la morte di Nicola Pasquarella, 80 anni, trovato carbonizzato sabato 26 a agosto a Sassari, in via Piandanna, in un bosco davanti all’Orto botanico del capoluogo sardo. Fiori, dopo l’ omicidio, avrebbe raggiunto l’abitazione della vittima per prendervi del denaro e il bancomat, da qui l’accusa di furto.

Antonio Luigi Fiori fermato per l’omicidio dell’80enne Nicola Pasquarella: il delitto risale a due settimane fa

Gli investigatori della squadra mobile stanno ancora lavorando per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto due settimane fa, quando i due si sono incontrati in quel bosco davanti all’Orto Botanico dove spesso Fiori dormiva e hanno avuto la discussione. Dall’attivita’ di indagine è emerso che il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite verbale avvenuta circa due settimane fa.

Antonio Luigi Fiori, secondo quanto accertato dalla polizia, avrebbe afferrato un bastone e colpito alla testa e al collo Nicola Pasquarella uccidendolo. Una volta morto, ha spostato il cadavere spingendolo in fondo a un dislivello del terreno e poi lo ha bruciato con la benzina per cancellare le prove.