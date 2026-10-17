Turista di 25 anni muore nella cascata in Indonesia: le amiche riprendono la caduta in un video

La giovane poco prima di scivolare nella cascata

Windy Rahma Putri è scivolata mentre faceva il bagno nella cascata di Robo, a Harau

Una gita in una zona naturale si è trasformata in tragedia per Windy Rahma Putri, 25 anni, morta dopo essere scivolata nelle acque della cascata di Robo, nell’area di Harau, nella reggenza di Lima Puluh Kota, a Sumatra Occidentale, in Indonesia. La giovane stava facendo il bagno quando avrebbe perso l’equilibrio, venendo trascinata via dalla corrente. Durante quei momenti, alcune amiche stavano girando un video e avrebbero ripreso l’incidente: le immagini hanno successivamente iniziato a circolare sui social network.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre 2026, intorno alle 15.45, ora locale. Le ricerche sono proseguite fino alla mattina successiva, quando la squadra di soccorso ha individuato il corpo della venticinquenne. Per lei non c’era ormai più nulla da fare.

La caduta mentre faceva il bagno nella cascata

Windy, originaria di Pariaman, nella provincia di Sumatra Occidentale, si trovava nell’area turistica della cascata di Robo, nel villaggio di Harau. Secondo le prime ricostruzioni, stava facendo il bagno in prossimità del salto d’acqua quando è scivolata, finendo nella corrente.

L’acqua l’avrebbe trascinata lontano dal punto in cui si trovava inizialmente. Alcune ricostruzioni riportate dai media locali parlano di uno spostamento di circa 70 metri, un dettaglio che dovrà essere considerato alla luce delle informazioni diffuse dalle autorità.

A rendere la vicenda ancora più drammatica è la presenza di un filmato realizzato da alcune amiche della giovane. Le ragazze stavano registrando un video quando si è verificato l’incidente. Le immagini hanno poi cominciato a circolare online, attirando l’attenzione degli utenti.

L’allarme e l’avvio delle ricerche

La segnalazione dell’incidente è arrivata all’ufficio di ricerca e soccorso di Padang alle 17.27 di giovedì, attraverso un rappresentante dell’Agenzia regionale per la gestione delle catastrofi della reggenza di Lima Puluh Kota, in Indonesia.

Il responsabile dell’ufficio SAR di Padang, Abdul Malik, ha spiegato che l’incidente si era verificato circa un’ora e mezza prima. Dopo aver ricevuto l’allarme, i soccorritori hanno raggiunto la zona della cascata e avviato le ricerche lungo il corso d’acqua.

Le operazioni della prima giornata non hanno consentito di individuare immediatamente la giovane. Per questo le squadre sono tornate sul posto venerdì mattina, ampliando le ricerche e organizzando il personale in diversi settori.

Il ritrovamento del corpo dopo una notte di ricerche

Le operazioni sono riprese intorno alle 7 di venerdì 16 ottobre. Secondo il resoconto diffuso dalle autorità, sono state coinvolte 119 persone, tra soccorritori, forze dell’ordine, vigili del fuoco, personale dell’agenzia per le emergenze, rappresentanti del villaggio e residenti locali.

Le squadre hanno perlustrato l’area attorno al punto in cui Windy era stata vista per l’ultima volta, utilizzando mezzi di soccorso, attrezzature per l’evacuazione, materiale medico e dispositivi di comunicazione. Il terreno roccioso e la presenza dell’acqua hanno richiesto particolare cautela durante gli interventi.

Alle 10.45, ora locale, il corpo della venticinquenne è stato individuato non lontano dal luogo dell’incidente. I soccorritori hanno quindi provveduto al recupero e al trasferimento al posto di comando. Successivamente, la salma è stata consegnata ai familiari.

Le operazioni si sono concluse dopo il debriefing della squadra, con il rientro del personale nelle rispettive unità.

La tragedia e i rischi delle cascate

La morte di Windy richiama l’attenzione sui pericoli delle aree naturali caratterizzate da rocce scivolose, dislivelli e correnti d’acqua. Anche un movimento apparentemente banale può trasformarsi in un incidente grave quando si è vicini a una cascata o in un tratto in cui la corrente rende difficile mantenere l’equilibrio.

Le autorità raccomandano ai visitatori di rispettare le indicazioni di sicurezza, evitare i punti pericolosi e non avvicinarsi ai bordi dei salti d’acqua per fare il bagno o realizzare fotografie e video.

Per Windy Rahma Putri, la giornata trascorsa nella zona di Robo si è conclusa nel modo più tragico. Dopo una notte di ricerche, il ritrovamento del corpo ha messo fine alle operazioni di soccorso, lasciando alla famiglia il dolore per una morte improvvisa.