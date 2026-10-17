Pontecagnano, Antonio Milito muore a 15 anni nello schianto con un autobus: annullati gli eventi in città

Lo scooter del 15enne, per Antonio Milito non c'è stato niente da fare dopo l'impatto col pullman

Il ragazzo, residente a Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano, era in sella allo scooter quando si è verificato l’impatto in Corso Italia

Aveva appena 15 anni e una vita ancora tutta da vivere. Antonio Milito è morto in un incidente stradale a Pontecagnano Faiano, nel Salernitano, dopo uno scontro tra lo scooter sul quale viaggiava e un autobus. La tragedia si è consumata nella mattinata di oggi, lungo Corso Italia, lasciando sotto choc la comunità locale.

Il ragazzo viveva a Pagliarone, frazione di Montecorvino Pugliano. L’impatto è stato violentissimo e il giovane è finito sull’asfalto. I soccorritori del 118 sono intervenuti rapidamente e hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e verificare eventuali responsabilità.

Lo scontro tra lo scooter e l’autobus

L’incidente è avvenuto durante la mattinata in Corso Italia. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare attraverso i rilievi, lo scooter condotto dal quindicenne si è scontrato con un autobus.

Le cause dell’impatto non sono state chiarite. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo gli elementi necessari a ricostruire la sequenza degli eventi, comprese le posizioni dei mezzi e le circostanze che hanno preceduto la collisione.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari e delle altre squadre di soccorso. Per Antonio, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare.

Gli accertamenti proseguiranno per definire la dinamica e stabilire se vi siano responsabilità legate all’incidente.

Il dolore del sindaco: «Da sindaco e da papà»

La notizia della morte di Antonio Milito ha profondamente colpito Pontecagnano Faiano. Sul posto è arrivato anche il sindaco Giuseppe Lanzara, che ha espresso il cordoglio dell’Amministrazione comunale e dell’intera città.

«Da sindaco e da papà ho vissuto un momento che mi ha profondamente segnato. Davanti a una tragedia così grande, ogni parola sembra troppo piccola», ha dichiarato il primo cittadino.

Lanzara si è stretto alla famiglia del ragazzo, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene, sottolineando la necessità di vivere queste ore nel rispetto del dolore dei familiari.

Il suo messaggio si è concluso con un saluto carico di commozione: «Ciao Antonio. Il nostro abbraccio e le nostre preghiere ti accompagnino fin lassù».

Annullati gli eventi, lutto cittadino per i funerali

In segno di rispetto per la morte del ragazzo, il Comune ha disposto l’annullamento di tutte le iniziative previste per oggi, comprese le manifestazioni Pane in Piazza e Le Notti dei Briganti.

Il sindaco ha inoltre annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, dall’inizio alla conclusione della cerimonia. La decisione vuole rappresentare un segno di vicinanza alla famiglia e un momento di raccoglimento per l’intera comunità.

«Oggi è soltanto il momento di stringerci nel silenzio, nel dolore e nell’affetto», ha aggiunto Lanzara, invitando chi crede a unirsi in preghiera per Antonio, per i suoi cari e per tutti coloro che stanno vivendo questa perdita.

Mentre proseguono gli accertamenti sull’incidente, Pontecagnano Faiano si prepara a salutare un ragazzo di appena 15 anni, scomparso tragicamente in una mattina che la comunità difficilmente potrà dimenticare.