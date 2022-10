Jessy e Wibe investite e uccise sull’A24, pirata della strada positivo all’alcol ed al narcotest

Svolta nell’inchiesta sull’investimento mortale sullo svincolo dell’A24 a Tor Cervara in cui sono decedute le turiste belghe Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, 25enni originarie di Menin (Fiandre).

Le turiste belghe travolte mentre soccorrevano due automobilisti a Tor Cervara, la fuga a piedi dell’investitore

É risultato positivo all’alcol ed al narcotest il 38enne, Francesco M., che l’ha travolte con una Smart mentre stavano soccorrendo due automobilisti. L’uomo è poi fuggito a piedi nelle campagne di Roma Est prima di essere rintracciato dagli agenti di Polizia nel suo appartamento dove probabilmente era stato condotto da un amico. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è accusato di omicidio stradale plurimo, fuga e omissione di soccorso.

“Era buio, non le ho proprio viste” – ha detto agli inquirenti dopo essere stato portato in Questura per gli accertamenti di rito. Non è chiaro se il 38enne fosse munito di patente. Gli investigatori stanno verificando anche se la Smart, che ha abbandonato sul ciglio della strada.

La vacanza a Roma era il sogno di Jessy Dewildeman e Wibe Bijls: ‘Mia figlia era sempre pronta ad aiutare gli altri’

I parenti delle due ragazze hanno raggiunto la Capitale. Inconsolabile il papà di Jessy Dewildeman: “Mia figlia Jessy era una ragazza d’oro, sempre pronta ad aiutare gli altri. Alla fine le è stato fatale. Questo viaggio a Roma lo sognava da una vita, è stato un regalo di una signora per la quale si occupava della manutenzione della palestra. Un modo per manifestare la sua riconoscenza per un lavoro ben fatto”. Secondo gli amici di Wibe – riferisce il Messaggero – la ragazza era in dolce attesa.

Su Instagram sono immortalati le cartoline di quella vacanza da sogno che si è trasformata in tragedia (il viaggio in aereo, la strada verso Ferentino, Frosinone, e un video ai Musei Vaticani). “Provo un grande dolore per la morte di Jessy Dewildeman e Wibe Bijls. Roma si stringe al dolore della famiglia per questa atroce tragedia” – ha scritto su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.