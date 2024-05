Turisti italiani bloccati sull’isola di Socotra in Yemen: il volo cancellato e la lunga attesa

“Siamo fermi da alcuni giorni, ma siamo bloccati in una condizione di benessere”. Lo ha scritto su Facebook Antonella Di Censo, 51 anni di Sulmona, nell’aquilano, tra i turisti bloccati in Yemen. La donna sarebbe dovuta rientrare in Italia il primo maggio, ma è ancora assieme a una cinquantina di italiani sull’isola di Socotra. Inizialmente era stato riferito ai turisti che il volo era stato cancellato da un monsone.

Italiani bloccati in Yemen, 51enne di Sulmona: ‘Le situazioni guerriglia sull’isola non si avvertono minimamente’

“Il motivo è prettamente politico, ma sull’isola tutte le situazioni di guerriglia che vengono mostrate in questi giorni e che rimbalzano sui social non si avvertono minimamente – ha aggiunto -. Il volo dovrebbe essere assicurato per la giornata del 5 maggio“. Tra i turisti in “vacanza forzata” c’è Ludovica Russo, una 34enne infermiera del Pronto Soccorso 118 di Belluno.

“Siamo in un hotel accanto all’aeroporto. Ci hanno portato sapone e carta igienica. I locali sono molto gentili anche se purtroppo non abbiamo le Sim per telefonare e nemmeno soldi. Dipendiamo da loro per acqua e cibo”.

Il rientro previsto per domenica 5 maggio

Ulteriori conferme sul volo di rientro sono arrivate nelle ultime ore con l’incubo per i turisti italiani che dovrebbe finire nelle prossime ore con il volo di rientro verso Abu Dhabi, Emirati Arabi, per il gruppo di italiani rimasto bloccato sull’isola di Socotra, in Yemen, che è previsto per domenica 5 maggio.