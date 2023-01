Tyre Nichols video, diffuse le immagini del 29enne picchiato a morte da 5 agenti: gridava mamma

Le autorità di Memphis hanno rilasciato filmati dell’uccisione di Tire Nichols per mano della polizia provocando indignazione e rabbia negli Stati Uniti dove si annuncia nuove proteste in seguito alla tragica morte del 29enne afroamericano.

Indignazione e rabbia negli Stati Uniti: proteste a Memphis, Biden addolorato

A Memphis i manifestanti hanno bloccato il ponte dell’Interstate 55 che attraversa il fiume Mississippi e porta verso l’Arkansas mentre Washington decine di manifestanti si sono radunati a Lafayette Park. Il presidente Biden si è detto “indignato e profondamente addolorato” ma nel contempo ha invitato la popolazione alla calma.

Il drammatico filmato è stato caricato su Vimeo in quattro parti diverse dal dipartimento di polizia di Memphis. Nel filmato viene ricostruita (tra bodycam e telecamere di videosorveglianza della zona) il violento pestaggio nei confronti di Nichols. L’uomo era stato fermato il 7 gennaio per ‘guida spericolata’ ed aveva cercato di sottrarsi alle forze dell’ordine che l’avevano costretto a scendere dall’auto mentre rientrava a casa. “Non ho fatto niente” – ha gridato.

Tyre Nichols era stato fermato per ‘guida spericolata’, i cinque agenti sono stati licenziati

Gli agenti gli hanno spruzzato in faccia lo spray al peperoncino ma il 29enne è riuscito a divincolarsi fino ad essere bloccato nuovamente con la forza e picchiato fino a ridurlo fin di vita mentre gridava mamma. L’uomo è morto tre giorni in ospedale con il referto che ha attestato il decesso per arresto cardiaco e insufficienza renale. I cinque agenti sono stati licenziati e sono accusati di omicidio di secondo grado, aggressione e rapimento.

Provvedimenti potrebbero essere presi, come confermato dallo sceriffo della contea di Shelby, nei confronti di altri poliziotti che sono arrivati sul posto in una fase successiva. “Tire Nichols è stato in ogni momento una vittima innocente quella notte. Non ha fatto nulla di male” – ha detto l’avvocato Antonio Romanucci che rappresenta la sua famiglia. Nei filmati diffusi in queste ore si possono ascoltare gli agenti ridere durante il pestaggio.