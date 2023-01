Black out al GF Vip, vipponi al buio e senza freni: ‘Si sco*a’ (VIDEO)

La serata di venerdì 27 gennaio è stata decisamente movimentata per i vipponi tra discussioni (Donnalisi), tentativi di chiarimento (Daniele e Oriana), momenti di svago e… black out. All’improvviso la casa del GF Vip è rimasta al buio per un improvviso problema con l’energia elettrica.

Per alcuni istanti i concorrenti del GF Vip sono rimasti al buio, Edoardo Tavassi scatenato

La luce è tornata dopo poco ma nel frattempo i vipponi si sono scatenati pensando, come nel caso di Daniele Dal Moro che fosse salato anche il collegamento in diretta su Mediaset Extra e in streaming. Il live, invece, è andato regolarmente in onda con i telespettatori che hanno ascoltato quanto affermato dagli inquilini del GF Vip.

“Che bello, sfondiamo tutto, si sco*a” – ha gridato un incontenibile Edoardo Tavassi. Nel frattempo sullo schermo è comparsa la scritta Errore ma l’audio è andato regolarmente in onda.

Luca Onestini scherza con Oriana Marzoli

Qualcuno altro ha gridato: “Ragazzi non ci cascate, è una trappola”. Oriana ha iniziato a gridare con Luca Onestini che le dice “Vieni, vieni”. Sui social c’è chi ha ipotizzato che sia anche scappato il bacio tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la venezuelana.