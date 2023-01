Terremoto Forlì Cesena 28 gennaio, trema ancora la terra al risveglio: sisma di magnitudo 4.1

Il terremoto non dà tregua a residenti della provincia di Forlì Cesena da almeno 48 ore con risvegli bruschi e scosse in serie che alimentano paure e preoccupazioni.

Un nuovo sciame sismico ha interessato la Romagna: la scossa più forte registrata a Gambettola

Alle 6:32 di sabato 28 gennaio la scossa più forte, di magnitudo 4.1, del nuovo sciame sismico che ha interessato il territorio romagnolo con epicentro localizzato a 4 km da N Gambettola ad una profondità di 18 km. Successivamente (alle 6:38 ed alle 6:46) sono state rilevate dall’Ingv altre due scosse di magnitudo 2.2 con epicentro localizzato a Cesenatico dove si era verificata la scossa più forte (magnitudo 4.1) dello sciame sismico registrato nella giornata di giovedì 26 gennaio.

Due ripetizioni dopo la scossa di magnitudo 4.1, cresce la preoccupazione tra i residenti

Grande apprensione tra i residenti che hanno manifestato la loro preoccupazione sui social ed in particolare su Twitter. In molti hanno rimarcato che questa volta il sisma non è stato breve. “La Romagna sta ballando un po’ troppo”. Qualcuno ha provato a stemperare la tensione commentando ironicamente la nuova scossa di terremoto che ha interessato la provincia di Forlì Cesena sabato 28 gennaio. “Ormai non serve più mettere la sveglia”. Controlli verranno effettuati sul territorio nelle prossime ore.