Ha ucciso il padre ed ha pubblicato sui social un video con la testa decapitata del genitore prima di essere arrestato dalla Guardia Nazionale in Pennsylvania, Stati Uniti.

Justin Mohn ha ucciso il padre in Pennsylvania ed ha pubblicato un video delirante contro Biden

Justin Mohn, 32 anni, è finito dietro le sbarre senza cauzione ed è accusato di omicidio, abuso di cadavere e altre accuse. Il video è circolato per ore su YouTube, raccogliendo più di 5.000 visualizzazioni, prima di essere rimosso. Nel filmato ha descritto il padre come un lavoratore federale e si è scagliato contro l’amministrazione Biden dichiarandosi nuovo presidente ad interim degli Stati Uniti sotto la legge marziale. “L’esercito degli immigrati illegali portati in America da Joe Biden”. Il video è stato rimosso a causa del contenuto violento.

La polizia di Middletown Township è intervenuta sul posto martedì 30 gennaio alle 19:00 dopo che era stato denuncia denunciato il decesso di un uomo ha detto l’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Bucks. Si tratta di Michael F. Mohn. “La chiamata agli operatori di emergenza è arrivata dalla moglie della vittima. Quando gli agenti sono arrivati, hanno localizzato l’uomo deceduto nel bagno” – ha detto la procura in una nota .

“Il figlio della vittima non era presente quando la polizia è arrivata e ha lasciato la zona a bordo del veicolo di suo padre”. Nella vasca da bagno sono stati trovati un machete e un grosso coltello da cucina. Gli agenti hanno anche individuato la testa dell’uomo deceduto all’interno di un sacchetto di plastica che si trovava all’interno di una pentola in una camera da letto al primo piano, vicino al bagno.

Nel video di YouTube, l’uomo si identifica come Mohn e apparentemente legge una dichiarazione scritta e ad un certo punto mostra quella che sembra essere una testa insanguinata all’interno di un sacchetto di plastica trasparente. Ha riferito che il padre è stato un impiegato federale per oltre 20 anni: ‘Ha tradito il suo Paese”. È stato preso in custodia presso la base di Fort Indiantown Gap – sede del quartier generale della Guardia Nazionale della Pennsylvania – poco dopo le 21:25 di martedì 30 gennaio. Non ha opposto resistenza.