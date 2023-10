Biden, il pastore tedesco Commander del presidente Usa allontanato dalla Casa Bianca

Il cane di Joe Biden, Commander, è stato allontanato dal campus della Casa Bianca. Lo ha riferito Elizabeth Alexander, direttrice delle comunicazioni della first lady Jill Biden. “Rimangono grati per la pazienza e il sostegno dei servizi segreti statunitensi e di tutti i soggetti coinvolti mentre continuano a lavorare per trovare soluzioni”.

Il cane di Joe Biden è stato allontanato dalla Casa Bianca per aver morso un ufficiale dei servizi segreti

Non è stato precisato dove è stato mandato il cane. Il pastore tedesco di 2 anni è stato visto l’ultima volta sabato 30 settembre su un balcone della Casa Bianca. A far scattare il provvedimento siano stati alcuni incidenti provocati dalla vivacità di Commander. In particolare è emerso, durante il briefing quotidiano della Casa Bianca Karine Jean-Pierre è stato chiesto durante il briefing quotidiano con l’addetto stampa che il pastore tedesco di Biden aveva morso un membro dello staff.

L’episodio si sarebbe verificato mentre giocava con il capo giardiniere della Casa Bianca. Un ufficiale in uniforme dei servizi segreti è stato morso ed è stato curato sul posto da personale medico. L’incidente, verificatosi il 25 settembre, è stato fotografato da un turista e pubblicato da una testata giornalistica.

Segnalati almeno 11 episodi aggressivi, era già stato mandato via un altro pastore tedesco del presidente americano

Il pastore tedesco dei Biden ha morso o attaccato in altro modo il personale dei servizi segreti almeno 11 volte tra ottobre 2022 e gennaio secondo i registri del Dipartimento per la sicurezza interna. Nonostante i tentativi è il secondo dei cani di Biden che si è comportato in modo aggressivo. In precedenza era stato allontanato anche un altro pastore tedesco del presidente degli Stati Uniti, Major, per un incidente definito ‘mordente’.