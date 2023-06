Biden cade di nuovo: il presidente Usa inciampa alla consegna dei diplomi dell’Aviazione (VIDEO)

Nuovo… scivolone per il presidente degli Stati Uniti. Joe Biden è inciampiato ed è caduto a terra mentre partecipava alla cerimonia di consegna dei diplomi ai cadetti dell’Accademia dell’Aviazione militare americana, a Colorado Springs, Colorado.

Il presidente, 80 anni, si e’ rimesso in piedi velocemente, appoggiandosi su un ginocchio, e subito aiutato da tre persone che lo hanno accompagnato al suo posto.

Mentre veniva aiutato, Biden ha indicato qualcosa dietro di lui, come a voler mostrare qualcosa che lo aveva fatto inciampare. Il direttore della comunicazione della Casa Bianca, Ben LaBolt, ha detto su Twitter che il presidente sta bene.

Nel corso della cerimonia il presidente Usa ha riferito che “presto” la Svezia entrerà nella Nato. “La Nato è sempre più piena di energia e più unita che in passato, e ora anche più forte con l’ingresso di nuovi alleati, la Finlandia, e presto la Svezia” – ha affermato Joe Biden.

NOW – Biden falls at U.S. Air Force Academy graduation ceremony.pic.twitter.com/PgMrUKpIht