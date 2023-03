Video esplosione fabbrica di cioccolato in Pennsylvania: 2 morti e 9 dispersi a West Reading

Morti e dispersi per l’esplosione della storica fabbrica di cioccolato RM Palmer Co. a West Reading, nel sud-est della Pennsylvania (Stati Uniti). La tragedia si è consumata intorno alle 17 di venerdì 24 marzo. Otto i feriti che sono stati medicati all’ospedale di Reading come riferito dalla portavoce di Tower Health, Jessica Bezler.

La violenta esplosione ha distrutto un edificio della fabbrica di cioccolato RM Palmer

La deflagrazione ha causato una distruzione significativa all’edificio 2 di RM Palmer e causando danni all’edificio 1. L’esplosione ha lasciato una densa nuvola di fumo con i detriti che hanno investito l’area circostante. Sul posto diversi mezzi dei Vigili del fuoco che hanno dovuto a lavorare a lungo per domare le fiamme.

Il capo del dipartimento di polizia di West Reading Borough, Wayne Holben, ha detto che non c’erano ulteriori pericoli, ma ha consigliato ai residenti di evitare l’area circostante la fabbrica fino a nuovo avviso. Nel frattempo gli investigatori stanno lavorando per determinare le cause dell’esplosione.

L’area è stata messa in sicurezza e non è stata disposta l’evacuazione degli edifici che si trovano nelle vicinanze della struttura. Il sindaco di West Reading, Samantha Kaag, ha detto che lo stabilimento in cui è avvenuta l’esplosione è stato raso al suolo e la forza dell’esplosione ha spostato l’edificio di quasi un metro e mezzo in avanti.

Pennsylvania, il violento scoppio ha provocato una densa nuvola di fumo

Sul web è stato diffuso lo scioccante video del momento dell’esplosione. L’azienda RM Palmer è in attività dal 1948 e ha oltre 850 dipendenti presso la sede centrale di West Reading (Pennsylvania). É una delle pasticcerie più grandi e innovative d’America. In queste settimane l’attività era particolarmente intensa per la preparazione delle uova di cioccolata per la Santa Pasqua.