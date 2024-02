Uccide sconosciuto dopo aver messo gatto nel frullatore: Scarlet Blake condannata a 24 anni a Oxford

Si era filmata mentre uccideva un gatto per poi mettere l’animale in un frullatore. Quattro mesi dopo è stata incarcerata a vita per aver ucciso un uomo.

Scarlet Blake condannata per l’omicidio del 30enne Jorge Martin Carreno: ‘Ossessionata dalla violenza e dalla morte’

La 26enne Scarlet Blake è comparsa lunedì 26 febbraio davanti ai giudici della Oxford Crown Court per l’omicidio di Jorge Martin Carreno, 30 anni, ucciso nel luglio 2021 mentre rientrava nella sua abitazione di Oxford dopo aver trascorso la serata con i colleghi. Sembra che la donna, che aveva un’ossessione per la violenza e per la morte, fosse in cerca di qualcuno da ‘giustiziare’ la notte del delitto.

Il corpo dell’operaio della BMW, un cittadino spagnolo, è stato ritrovato nel fiume Cherwell al Parson’s Pleasure circa 24 ore dopo essere stato spinto dalla 26enne in acqua. La vittima è stata prima stordita con una bottiglia da vodka e poi strangolata. Scarlet Blake è stata condannata a 24 anni di carcere. Durante il processo è stato evidenziato che l’omicidio è arrivato “al culmine di un piano” che l’imputata aveva pianificato da mesi. L’indagine è stata avviata due anni fa dopo la decisiva testimonianza dell’ex compagna della 26enne che ora vive negli Stati Uniti.

Blake si è dichiarata colpevole per l’uccisione del gatto, ma ha negato di aver ucciso il signor Martin Carreno infliggendogli colpi alla testa prima di tentare di strangolarlo e poi di gettarlo nel fiume. La donna aveva attirato il felino con del cibo per poi catturarlo mettendolo in una cassa. Il giudice Chamberlain ha affermato di aver compiuto “un grottesco atto di crudeltà” filmandosi mentre torturava il gatto prima di ucciderlo. Ad ispirare il crudele gesto un filmato visto su Netflix.

La macabra tortura al gatto ispirata da un filmato visto su Netflix: ‘Non vedo l’ora di metterlo nel frullatore’

Nel video in cui seziona l’animale, rimuovendo la pelliccia e la pelle, dice: “Ecco qua, mio ​​piccolo amico. Oh ragazzo, puzzi di m…a. Non vedo l’ora di metterlo nel frullatore“. Una vicenda che ha indignato il Regno Unito. Blake, che è transgender ed è nata in Cina prima di arrivare nel Regno Unito all’età di nove anni, ha incolpato l’a signora Bell’ex per averle fatto uccidere il gatto. Inoltre, sostenendo la sua innocenza, ha riferito che Martin Carreno era ancora vivo quando lo ha lasciato sulla riva del fiume, e che aveva inventato i dettagli di ucciderlo per compiacere l’ex compagna dopo aver visto la sua morte nelle notizie.