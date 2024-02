Massimo Giletti sull’assenza di Fabio Fazio a La tv fa 70: ‘Amareggiato e perplesso’

“Sono un po’ rammaricato, perché non ci sarà per esempio Fabio Fazio , che poteva esserci, gli ho scritto, ma non ho mai ricevuto risposta. Ma riesco a capire… Io e lui ci siamo confrontati in prima linea per tanto tempo, ci sono state delle tensioni”. Lo ha detto Massimo Giletti, durante la presentazione di “La tv fa 70”, evento speciale in onda mercoledì 28 febbraio alle 21:30 su Rai 1 per celebrare il compleanno della tv italiana.

Giletti ha presentato lo speciale sui 70 anni della tv italiana: ‘Ho scritto a Fazio ma non ho ricevuto risposta’

“Però Fazio è un personaggio molto importante nella storia della televisione e sarebbe stato importante per me raccontare le sue qualità e la sua bravura. Questa è una mancanza mi lascia un po’ perplesso e amareggiato, dico peccato”, ha aggiunto. “Però guardo tutto il resto e sono felice per quello che siamo riusciti a fare”, ha concluso.

“La tv fa 70”, prodotto da Intrattenimento Prime Time, vede numerosissimi artisti e personaggi invitati: Amadeus, Carlo Conti, Antonella Clerici, Fiorello, Paolo Bonolis, Alberto Angela, Giancarlo Magalli, Maria de Filippi, Noemi, Giorgia, Francesco Gabbani, Serena Rossi, Marisa Laurito, Claudia Gerini, Angelina Mango, Piero Chiambretti, Francesca Fagnani, Nina Soldano, Andy Luotto, Gaia, Vito Molinari, Colapesce e Di Martino.

Pippo Baudo e Renzo Arbore tra i protagonisti di La tv fa 70

Protagonisti inoltre del grande evento due “padri costituenti” della tv italiana: Pippo Baudo e Renzo Arbore. Nell’omaggio alla nostra memoria televisiva uno spazio è stato riservato ai talk show e al suo inventore Maurizio Costanzo, a cui parteciperanno Bruno Vespa, Enrico Mentana, Iva Zanicchi e Simona Ventura.