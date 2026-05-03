Inter campione, Marotta: ‘È un sogno’, Milano esplode ma c’è un dettaglio su Chivu che cambia tutto

Inter campione d'Italia

Festa in tutta la città per il 21° scudetto nerazzurro tra celebrazioni e nuove prospettive

L’Inter conquista il suo 21° scudetto e Milano si trasforma in un’enorme festa a cielo aperto. Migliaia di tifosi invadono le strade, tra fuochi d’artificio e cori, mentre il presidente Beppe Marotta racconta un trionfo che segna una svolta anche per il futuro del club.

Milano in festa: Duomo invaso e notte nerazzurra

Nel cuore di Milano, soprattutto in Piazza Duomo, si sono radunate migliaia di persone per celebrare il titolo dell’Inter.

La città si è colorata di nerazzurro con caroselli, bandiere e spettacoli pirotecnici che hanno accompagnato una notte di festa attesa per tutta la stagione.

Un entusiasmo che racconta il valore di questo traguardo: uno scudetto costruito con continuità e dominio.

Le parole di Marotta: “Un sogno da presidente”

Il presidente Beppe Marotta ha parlato con emozione dopo la conquista del titolo:

“È un sogno che si realizza. Non avrei mai immaginato di vincere uno scudetto da presidente, e farlo all’Inter è qualcosa di grandioso”.

Un passaggio che sottolinea il valore personale di questo successo, il primo nel suo ruolo.

Marotta ha poi voluto rendere omaggio alla storia del club, citando figure come Pellegrini, Moratti, Facchetti, Fraizzoli e Steven Zhang.

Un riconoscimento che lega questo trionfo al passato della società.

Il ruolo di Chivu: scelta decisiva e coraggiosa

Ma c’è un elemento che emerge più degli altri.

“Questo è lo scudetto di Chivu e della squadra”, ha dichiarato Marotta, riferendosi a Cristian Chivu.

Una scelta definita “coraggiosa”, arrivata in tempi rapidissimi dopo la rescissione di Simone Inzaghi.

“Lunedì la rescissione, martedì avevamo già scelto Chivu”.

Una decisione che ha inciso profondamente sulla stagione.

Secondo Marotta, l’unica mancanza era l’esperienza, ma compensata da qualità e leadership.

Una squadra dominante e un gruppo solido

Il 21° titolo non è arrivato per caso.

L’Inter ha dominato gran parte del campionato, mostrando continuità e solidità.

Il gruppo, come sottolineato dal presidente, è costruito su uno zoccolo duro di italiani, elemento che ha garantito equilibrio e identità.

Un dettaglio rilevante che spiega la stabilità della squadra.

Il futuro: idee chiare e nuovi obiettivi

Guardando avanti, Marotta mantiene prudenza ma anche fiducia.

“Abbiamo le idee chiare su come agire”, ha spiegato, lasciando intendere che la società è già al lavoro per il futuro.

Tra i nomi citati anche quello di Palestra, definito un giocatore di grande prospettiva.

Il progetto, quindi, non si ferma al presente.

Non solo un titolo: un nuovo ciclo

Questo scudetto non è solo una vittoria.

È il segnale di un possibile nuovo ciclo.

Non è il primo successo nella storia dell’Inter, ma c’è un elemento che lo distingue: la rapidità con cui è stato costruito dopo un cambio tecnico importante.

La scelta di Chivu, inizialmente vista come rischiosa, oggi appare centrale.

E proprio da qui nasce la domanda: è solo un trionfo o l’inizio di qualcosa di più duraturo?