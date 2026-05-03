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Salerno piange William Sica, 29 anni: il suo coraggio nella malattia lascia un segno profondo

DiRedazione

Pubblicato: 3 Mag, 2026 - ore: 23:55 #malattia, #Salerno, #salute, #William Sica
William SicaWilliam Sica

Una città sotto shock: l’ultimo saluto nella chiesa di San Pietro in Camerellis

Salerno si ferma per la scomparsa di William Sica, morto a soli 29 anni dopo aver affrontato una lunga malattia. Una notizia che ha colpito profondamente la comunità, lasciando un senso di vuoto e incredulità tra chi lo conosceva. Il giovane ha vissuto il suo percorso con forza e discrezione, diventando un esempio silenzioso di coraggio e dignità.

Una battaglia affrontata in silenzio e con dignità

La storia di William Sica è quella di una lotta vissuta lontano dai riflettori, ma intensa e costante.

Accanto a lui non sono mai mancati l’affetto della famiglia e la vicinanza degli amici più stretti, che lo hanno sostenuto fino all’ultimo. Un percorso difficile, affrontato con una forza interiore che ha lasciato il segno.

Chi lo ha conosciuto parla di una persona capace di trasmettere serenità anche nei momenti più complessi.

Il dolore della famiglia e l’abbraccio della città

La scomparsa del giovane ha attraversato Salerno come un’onda improvvisa.

William lascia il padre Roberto, la madre Dominique, il fratello Max e la nonna Maria, oltre a una rete ampia di affetti che in queste ore si sta stringendo attorno alla famiglia.

I messaggi di cordoglio continuano ad arrivare, segno tangibile di quanto fosse stimato e benvoluto.

Un dolore composto ma profondo, condiviso da un’intera comunità.

L’ultimo saluto: una comunità riunita

La camera ardente è stata allestita presso la Casa del Commiato San Leonardo, dove amici e parenti stanno rendendo omaggio.

I funerali si terranno lunedì 4 maggio alle ore 10 presso la Chiesa di San Pietro in Camerellis.

Sarà un momento di raccoglimento e memoria, in cui la città si unirà per accompagnarlo nell’ultimo viaggio.

Un ricordo che resta

Non è solo la perdita di un giovane.

È la scomparsa di una presenza che aveva saputo lasciare un segno autentico nelle persone che lo circondavano.

L’elemento che emerge con più forza è proprio questo: la capacità di affrontare la malattia con dignità, senza mai perdere il legame con chi gli stava accanto.

Un esempio silenzioso che oggi viene ricordato da tutti.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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