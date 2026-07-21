Bussano al bagno chimico, ma dentro non c’è nessuno: poi una testa spunta dal water, il video è surreale

Un uomo è rimastro incastrato in un bagno chimico in Kansas

L’incredibile salvataggio a Kansas City: un uomo era rimasto intrappolato per otto ore nel serbatoio dei rifiuti

Un salvataggio che sembra uscito da una commedia

Gli addetti erano arrivati per ritirare i bagni chimici utilizzati durante un evento dedicato ai Mondiali di calcio a Kansas City, negli Stati Uniti. Sembrava un normale intervento di routine, finché uno dei box è risultato chiuso dall’interno.

L’autista ha bussato più volte alla porta. Una voce ha risposto che il bagno era occupato e gli è stato concesso qualche minuto per uscire. Quando è tornato, però, la situazione era diventata ancora più strana.

L’uomo continuava a ripetere di non riuscire ad aprire la porta perché, semplicemente, non poteva raggiungerla.

La scoperta incredibile

A quel punto è intervenuto anche un agente di polizia. Porta aperta, sguardo all’interno… ma il bagno era apparentemente vuoto.

Poi la scena che nessuno si sarebbe mai aspettato.

All’improvviso una testa è emersa direttamente dal water.

L’uomo era finito nel serbatoio di raccolta dei rifiuti, sotto il sedile della toilette, dove era rimasto bloccato per circa otto ore.

La spiegazione lascia tutti senza parole

I vigili del fuoco hanno tentato inizialmente di convincerlo a uscire autonomamente, ma senza successo.

Per liberarlo è stato necessario smontare parte del bagno chimico e tagliare la struttura con attrezzature speciali.

Solo così il protagonista della vicenda è riuscito a riemergere dal foro creato dai soccorritori.

Una volta all’esterno, è stato immediatamente lavato con potenti getti d’acqua provenienti da un’autopompa dei vigili del fuoco.

Il motivo per cui era entrato nel serbatoio

La spiegazione fornita dall’uomo ha sorpreso perfino i soccorritori.

Ha raccontato di essersi calato nel serbatoio per recuperare una bottiglia di Mountain Dew che, a suo dire, gli era caduta la sera precedente.

L’operazione, però, si è trasformata in un incubo: una volta entrato non è più riuscito a risalire.

Il video diventa virale

L’intero intervento è stato ripreso e successivamente diffuso dalla società Patriot Portable Restrooms, proprietaria dei bagni chimici.

Le immagini mostrano il momento in cui l’uomo riemerge attraverso l’apertura praticata dai vigili del fuoco prima di essere completamente ripulito.

“Nel nostro lavoro ci aspettiamo di tutto, ma mai avremmo immaginato di trovare una persona viva dentro uno dei nostri bagni”, hanno raccontato dall’azienda, spiegando che inizialmente avevano pensato di trovarsi davanti a un fantasma, fino a quando la testa dell’uomo non è spuntata fuori dal water.

Secondo la società, il bagno chimico danneggiato in Kansas dovrà essere sostituito con una spesa di circa 800 dollari, mentre il video del singolare salvataggio continua a raccogliere milioni di visualizzazioni e commenti increduli sui social.