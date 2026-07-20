Giuseppe Allegrini muore trafitto da una sbarra mentre è sul trattore: tragedia nelle campagne di Monsagrati

Giuseppe Allegrini è morto dopo essere stato trafitto da una sbarra

Pescaglia, Giuseppe Allegrini ha perso la vita in un drammatico incidente

Quella che doveva essere una normale giornata trascorsa nei campi si è conclusa nel modo più tragico. Giuseppe Allegrini, pensionato residente a Monsagrati, nel comune di Pescaglia, in provincia di Lucca, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di lunedì dopo un terribile incidente avvenuto all’interno di una proprietà agricola.

L’allarme è scattato poco dopo le 19, quando alcuni presenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi.

Il drammatico incidente lungo la strada sterrata

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo stava percorrendo con il proprio trattore una strada sterrata che attraversa un’azienda agricola di proprietà di un familiare.

Sarebbe andato a recuperare del fieno quando, durante il tragitto, non si sarebbe accorto della presenza della sbarra metallica che delimitava il passaggio.

Per cause ancora da chiarire, il mezzo ha proseguito la marcia e la struttura ha colpito violentemente il conducente, provocandogli ferite gravissime all’addome.

L’impatto si è rivelato devastante.

Inutili i soccorsi, mobilitato anche l’elisoccorso

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 con l’ambulanza infermieristica India di Lucca. Vista la gravità della situazione è stato fatto decollare anche l’elisoccorso Pegaso 1.

Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco, impegnati nelle delicate operazioni per liberare il corpo dell’uomo, rimasto incastrato, e i carabinieri che hanno avviato i rilievi.

Nonostante i lunghi tentativi di rianimazione, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Chi era Giuseppe Allegrini

La vittima è Giuseppe Allegrini, pensionato molto conosciuto a Monsagrati.

Per anni aveva lavorato come operaio in un calzaturificio della Piana lucchese e, una volta raggiunta la pensione, continuava a dedicarsi alle attività agricole e alla cura dei terreni di famiglia.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità di Pescaglia, dove era conosciuto e stimato.

Le indagini sulla dinamica

Spetterà ora ai carabinieri ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare ogni dettaglio dell’incidente.

Gli investigatori dovranno chiarire come il trattore sia arrivato a impattare contro la sbarra e se vi siano stati altri elementi che abbiano contribuito al tragico epilogo.

Nelle prossime ore saranno eseguiti tutti gli accertamenti tecnici necessari per definire con esattezza la dinamica di una tragedia che ha spezzato la vita di un uomo mentre stava svolgendo una delle attività più abituali della sua giornata.