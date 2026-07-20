Carmine Saccone muore a 27 anni dopo una serata in disco a Varcaturo: choc a Santa Maria a Vico, disposta l’autopsia

Carmine Saccone

Il giovane si è sentito male nel parcheggio del locale, inutili i soccorsi del 118

Doveva essere una normale serata d’estate trascorsa con gli amici, una di quelle che si concludono con il rientro a casa dopo qualche ora di svago. Invece, per Carmine Saccone, 27 anni, residente a Santa Maria a Vico, nel Casertano, tutto si è fermato nel parcheggio del Rama Beach di Varcaturo, dove un improvviso malore non gli ha lasciato scampo.

La tragedia si è consumata nelle prime ore di domenica, al termine della serata trascorsa nella discoteca situata tra Giugliano e Castel Volturno. Il giovane era insieme ad alcuni amici, anche loro provenienti dalla provincia di Caserta, quando improvvisamente si è accasciato al suolo.

La corsa dei soccorsi non è bastata

Chi era presente ha immediatamente lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, con ambulanza e automedica.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il giovane con le manovre di rianimazione cardiopolmonare, nella speranza di riuscire a far ripartire il cuore del 27enne.

Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile. Dopo diversi minuti, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Una morte improvvisa che ha lasciato senza parole gli amici che erano con lui e le numerose persone presenti nella struttura.

Indagini aperte: sarà l’autopsia a fare chiarezza

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al malore.

Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che hanno trascorso la serata con Carmine e verificando tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane.

La Procura competente ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, esame che dovrà chiarire con precisione le cause del decesso ed escludere o confermare eventuali fattori che possano aver contribuito al tragico epilogo.

Al momento, infatti, non sono state rese note le cause della morte.

Dolore a Santa Maria a Vico

La notizia si è diffusa rapidamente a Santa Maria a Vico, dove Carmine Saccone era molto conosciuto.

Nel giro di poche ore i social si sono riempiti di messaggi di cordoglio, ricordi e parole di vicinanza rivolte alla famiglia del giovane, colpita da una tragedia improvvisa e difficile da accettare.

Amici e conoscenti stanno ricordando il 27enne con numerosi messaggi, mentre la comunità resta in attesa di conoscere l’esito degli accertamenti medico-legali che dovranno fare piena luce su quanto accaduto.

Le risposte attese dagli esami medico-legali

Sarà ora l’autopsia a fornire le prime risposte su una vicenda che ha profondamente colpito due territori, quello napoletano dove si è verificata la tragedia e quello casertano, da cui proveniva Carmine Saccone.

Solo dopo gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria sarà possibile stabilire con esattezza cosa abbia provocato il malore che, nel giro di pochi istanti, ha spezzato la vita del giovane mentre si trovava con gli amici dopo una serata di divertimento.