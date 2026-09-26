Valentina Stragliotto, la caduta di 30 metri dalla cascata in Sri Lanka: è morta sotto gli occhi dell’amica

Valentina Stragliotto

Valentina Stragliotto, la vacanza diventata tragedia per la 27enne di Bassano del Grappa

Era partita per lo Sri Lanka insieme a un’amica, inseguendo ancora una volta quella passione per i viaggi che aveva accompagnato la sua vita. Ma la vacanza di Valentina Stragliotto, 27 anni, si è trasformata in una tragedia.

La giovane, originaria di Bassano del Grappa, nel Vicentino, è morta il 24 settembre dopo essere precipitata per oltre 30 metri dalla cascata Rawana, nella zona di Ella.

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere del Veneto, Valentina si trovava nella parte alta della cascata, sopra un masso, quando avrebbe perso l’equilibrio.

La caduta è stata drammatica. L’amica che era con lei ha assistito all’incidente, prima che scattassero i soccorsi.

La caduta dalla cascata e la corsa in ospedale

Dopo la caduta, Valentina Stragliotto ha riportato gravi ferite. I soccorritori l’hanno recuperata e trasferita all’ospedale di Demodara.

La 27enne, però, è morta poco dopo il ricovero.

L’incidente è avvenuto durante una visita alla cascata Rawana, una delle tappe del viaggio che Valentina aveva intrapreso insieme all’amica.

La dinamica resta legata a quella prima ricostruzione: la giovane si sarebbe seduta o fermata su un masso nella parte alta della cascata, perdendo poi l’equilibrio e precipitando nel vuoto.

Da Bassano del Grappa a Brighton: la vita costruita in Inghilterra

Valentina Stragliotto da alcuni anni viveva a Brighton, in Gran Bretagna, dove aveva costruito il proprio percorso professionale nel settore del marketing digitale.

Lavorava come consulente specializzata nell’ottimizzazione dei siti internet, nella pubblicità online e nelle strategie multicanale.

Accanto all’attività professionale aveva sviluppato anche un progetto personale, «Aligned & Free», dedicato al coaching e alla fiducia in sé stessi.

Una vita lontana dal Veneto, ma con una forte passione per i viaggi.

La passione per i viaggi e la collaborazione con WeRoad

Proprio il viaggio era diventato anche parte della sua attività.

Valentina collaborava infatti con WeRoad come coordinatrice di viaggi di gruppo in diverse località. Un’esperienza che le permetteva di unire il lavoro alla passione per la scoperta di nuovi luoghi.

Lo Sri Lanka rappresentava una nuova tappa di questo percorso.

Era arrivata nel Paese insieme a un’amica per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Una visita alla cascata Rawana si è trasformata però nell’ultimo momento della sua vita, dopo quella caduta di oltre 30 metri.

La notizia della morte ha raggiunto il Veneto e in particolare Bassano del Grappa, dove Valentina era originaria, mentre all’estero aveva costruito negli ultimi anni la sua vita professionale e personale.