Villacidro, sorpasso e trattore in uscita dalla strada laterale: Massimo Poddesu muore a 49 anni

Tragico incidente sulla Provinciale 60

Lo schianto sulla Provinciale 60: Massimo Poddesu non ha avuto scampo

Un sorpasso, un trattore che si immette sulla strada provinciale e una frenata che non è bastata a evitare l’impatto. È la prima ricostruzione al vaglio dei Carabinieri per il drammatico incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Strada Provinciale 60, tra Villacidro e Samassi, nel Medio Campidano, a circa 50 chilometri da Cagliari.

A perdere la vita è stato Massimo Poddesu, agricoltore di Villacidro. L’uomo, che aveva 49 anni secondo le informazioni più dettagliate sulla dinamica, era alla guida di un trattore non cabinato quando è avvenuto lo scontro con un’Alfa 147.

L’impatto è stato violentissimo.

Poddesu è stato sbalzato dal posto di guida e, secondo la prima ricostruzione, è finito sotto l’automobile. Per lui i soccorsi sono stati inutili: è morto sul colpo.

Il trattore stava entrando sulla Provinciale: l’ipotesi del sorpasso

L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di oggi, 26 settembre.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono ancora in corso, ma una prima ricostruzione indica una possibile sequenza precisa: l’Alfa 147 sarebbe stata impegnata nel sorpasso di un’altra vettura proprio mentre il trattore si stava immettendo sulla Provinciale 60 provenendo da una strada laterale.

Il conducente dell’auto avrebbe frenato, ma non sarebbe riuscito a evitare il mezzo agricolo.

Lo scontro ha avuto conseguenze devastanti per Poddesu, che è stato proiettato fuori dal trattore. La posizione dei mezzi e i segni lasciati sull’asfalto saranno ora analizzati dagli investigatori per ricostruire con esattezza ogni fase dell’incidente.

Ferito il conducente dell’Alfa 147: ricovero a San Gavino

Nell’incidente è rimasto ferito anche il conducente dell’automobile.

L’uomo ha riportato un trauma cranico e una ferita alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due unità di soccorso, che lo hanno trasportato all’ospedale di San Gavino Monreale.

Il codice assegnato è stato rosso per la dinamica dell’incidente, ma il conducente era vigile e le sue condizioni sono state giudicate non preoccupanti.

Per Poddesu, invece, non c’è stato nulla da fare.

Massimo Poddesu, il lavoro tra vivaio e azienda agricola

La vittima era conosciuta a Villacidro anche per la sua attività professionale. Era dipendente di un vivaio e, allo stesso tempo, titolare di una propria azienda agricola.

Una vita legata alla terra e al lavoro nei campi, interrotta sulla strada provinciale che collega Villacidro a Samassi.

Poddesu era sposato e aveva figli. Le informazioni fornite dalle fonti non sono uniformi sul loro numero, per cui non è possibile precisarlo con certezza sulla base del materiale disponibile. Al momento del ritrovamento e delle operazioni di soccorso, sul luogo della tragedia sono arrivati anche i familiari, travolti dal dolore per la morte improvvisa.

I soccorsi e i rilievi dei Carabinieri

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio.

Sul posto sono arrivati rapidamente 118, Vigili del fuoco e Carabinieri. I soccorritori hanno tentato di prestare assistenza all’agricoltore, ma ogni tentativo è risultato vano.

I militari hanno effettuato i rilievi necessari per stabilire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità.

Restano quindi da chiarire definitivamente la manovra di sorpasso, l’immissione del trattore dalla strada laterale e le traiettorie seguite dai due veicoli immediatamente prima dello schianto.

La Provinciale 60 è stata interessata dalle operazioni di soccorso e dagli accertamenti necessari dopo il tragico incidente.