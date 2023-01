Ventimiglia, il nonno acquisito di Ryan aggredito davanti all’ufficio postale: l’appello del papà del bimbo

All’inchiesta sul pestaggio del piccolo Ryan a Ventimiglia, in provincia di Imperia, si aggiunge una vicenda parallela. Il nonno acquisito, accusato di aver picchiato il bambino di 6 anni, è stato aggredito davanti all’ufficio postale nella giornata di martedì 11 gennaio.

Il 75enne accusato di aver aggredito Ryan picchiato in strada

A rendere nota la vicenda è stato il legale difensore del 75enne G. C, Maria Spinosi, che ha riferito di aver sporto denuncia per l’accaduto. In pochi istanti si sarebbe passati dall’aggressione verbale a quella fisica con l’uomo che avrebbe ricevuto calci e pugni Sulla questione è intervenuto anche il papà di Ryan che ha invitato i concittadini a restare calmi per evitare rallentamenti nella delicata indagine sull’aggressione al figlio del 19 dicembre.

Vicenda per la quale sono iscritti sul registro degli indagati il nonno acquisito e la nonna paterna per lesioni gravissime. In un primo momento il 75enne avrebbe ammesso di aver picchiato il bimbo mentre stava effettuando dei lavori in casa. Affermazione poi rivista in occasione di un’intervista rilasciata a La vita in diretta.

Il papà del bambino di 6 anni: ‘State buoni, così si rallentano solo le indagini’

“Ho lanciato un appello cercando di trattenere tutti i miei concittadini e cercando di farvi capire che così si rallentano le indagini. In questo caos la magistratura fa fatica a proseguire nel lavoro. Ve lo chiedo con il cuore in mano, state buoni, per favore, chi ci rimette è solo Ryan” – ha affermato Simone, il papà del piccolo di 6 anni, in merito all’aggressione del 75enne davanti all’ufficio postale di Ventimiglia.