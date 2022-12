Ventimiglia, il papà di Ryan chiude con sua madre: ‘Provo schifo’

Il piccolo Ryan sta meglio ma il percorso verso la completa guarigione è ancora lungo. Così come è difficile da metabolizzare quanto accaduto da parte del papà del bambino di 6 anni ridotto in fin di vita dal compagno della nonna asserendo in un primo momento che era stato vittima di un incidente davanti all’abitazione di via Gallardi a Ventimiglia, in provincia di Imperia.

Migliorano le condizioni del piccolo Ryan

Poi la confessione resa il 28 dicembre da Luigi C e l’iscrizioni al registro degli indagati per lesioni gravissime. Nei guai anche la nonna alla quale viene contestato di aver agito in concorso per aver caricato il ragazzino sull’auto per condurlo dal genitore. Dolore su dolore per Simone, sempre al fianco di Ryan, ricoverato dal 19 dicembre all’ospedale Gaslini di Genova. Nell’intervista rilasciata a Primocanale l’uomo si è scagliato contro la madre, alla quale aveva affidato il piccolo, spiegando di aver chiuso definitivamente i rapporti con lei.

Il padre del bambino di 6 anni aggredito dal compagno della nonna: ‘Provo schifo a pensare a queste persone’

“Non sento mia madre da poco dopo la farsa dell’incidente. L’ultima volta che l’ho vista è stata qui al Gaslini quando è venuta a trovare il mio bimbo. Qualche giorno dopo, il suo compagno ha confessato ma, ripeto, ho chiuso completamente i rapporti quel giorno in ospedale. Provo schifo a pensare a queste persone e a quello che hanno fatto al mio bambino”.