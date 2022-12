Ventimiglia, il giallo del piccolo Ryan: indagata anche la nonna dopo la confessione del partner

Una vicenda che presentava lati oscuri fin dall’inizio. Il piccolo Ryan non è stato investito da un’auto a Ventimiglia, in provincia di Imperia, il 19 dicembre come inizialmente aveva raccontato il compagno della nonna.

Ryan non è stato vittima di un incidente: il compagno della nonna ha ammesso le proprie responsabilità

Il ragazzino di 6 anni è stato picchiato dall’uomo, L. C., che subito dopo l’accaduto ha portato il ragazzino sul luogo di lavoro del papà, a due chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento, affermando che il figlio era stato vittima di un incidente. Dalla ricostruzione, attraverso le telecamere di videosorveglianza, è emerso che all’orario indicato dal partner della nonna non è stato rilevato il passaggio di automobili. Inoltre le ferite non erano compatibili con quelle di un investimento. Nel corso dell’interrogatorio reso al commissariato di polizia di Ventimiglia nella giornata di mercoledì 28 dicembre davanti al pm Maria Paola Marriali l’uomo, assistito dall’avvocato Maria Spinosi, ha ammesso le sue responsabilità.

“Stavo spostando alcuni mobili e mi disturbava” – avrebbe riferito. Pare che un primo episodio si sia verificato all’interno dell’abitazione di via Gallardi, con l’uomo che avrebbe colpito il piccolo con il bastone di una tenda nel salotto. Ryan sarebbe stato poi raggiunto in strada e picchiato dopo essere scappato per sfuggire all’uomo che ora è indagato a piede libero per lesioni gravissime così come la nonna. Quest’ultima per complicità in quanto le sue dichiarazioni sono risultate incompatibili a quelle del compagno ed all’oggettiva ricostruzione dei fatti.

Il ragazzino sarebbe stato picchiato già all’interno dell’abitazione, indagata anche la nonna per lesioni gravissime

Il bambino è stato ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Gaslini. Il ragazzino ha subìto diverse frattura (otto vertebre) e la perforazione di un polmone, oltre ad avere la milza lesionata. I genitori del piccolo si sono avvalsi della consulenza dell’avvocato Maria Gioffrè: “Il nostro unico obiettivo, per adesso, è quello di tutelare il bambino, nella speranza che le sue condizioni possano presto migliorare”. Non riesce a darsi pace papà Simone, commerciante di Ventimiglia, che si è sfogato su Facebook scagliandosi contro il nonno acquisito.

La rabbia del papà di Ryan: ‘Ha avuto anche la faccia di venirmi a dire forza, devi marcire lentamente’

“Non riesco a darmi pace. Non posso sopportare che al mio bambino sia stato fatto tutto questo. Ha avuto anche la faccia di venirmi a dirmi in ospedale `forza´! Devi marcire lentamente. Dove hai trovato il coraggio di commettere un gesto simile, se questa è la verità! Figlio mio, sto lottando con tutto me stesso per te, per i tuoi diritti, per la tua dignità” – ha scritto.