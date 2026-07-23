Rosalía nella bufera per un video di Mia Khalifa: scoppia la rivolta dei fan argentini, poi arrivano le scuse

Rosalia e Mia Khalifa

La cantante spagnola finisce al centro delle polemiche dopo aver condiviso un contenuto dell’ex attrice per adulti

Un semplice repost si è trasformato in un vero caso social. Rosalía è finita al centro di un’ondata di polemiche dopo aver condiviso nelle sue storie di Instagram un video pubblicato da Mia Khalifa, ex attrice di film per adulti e influencer, che celebrava la vittoria della Spagna sull’Argentina ai Mondiali 2026.

Nel giro di poche ore migliaia di utenti, soprattutto argentini, hanno preso di mira la cantante catalana, costringendola a rimuovere il contenuto e a pubblicare un messaggio di scuse.

Il video che ha acceso la polemica

Tutto è nato da un video condiviso da Mia Khalifa, che si mostrava mentre ballava per le strade di New York sulle note di “La Perla”, brano interpretato da Rosalía insieme a Yahritza y Su Esencia.

Ad accompagnare il filmato c’era una frase che molti hanno interpretato come una presa in giro nei confronti della nazionale argentina dopo la finale dei Mondiali.

Rosalía ha ripubblicato il contenuto sul proprio profilo, ma senza accorgersi – almeno secondo la sua versione – del messaggio che accompagnava il video.

La valanga di critiche

La condivisione non è passata inosservata ai fan argentini dell’artista.

In poche ore i social della cantante sono stati invasi da migliaia di commenti di protesta. Molti utenti hanno accusato Rosalía di aver appoggiato il messaggio di Mia Khalifa, nota per aver criticato più volte la nazionale guidata da Lionel Messi durante il torneo.

Tra i commenti sono comparsi anche appelli a boicottare il Lux Tour, con alcuni fan che hanno annunciato l’intenzione di chiedere il rimborso dei biglietti acquistati per i concerti in programma a Buenos Aires.

Anche il videoclip ufficiale di “La Perla” su YouTube è stato preso d’assalto da messaggi di protesta.

Le scuse della cantante

Di fronte alle critiche, Rosalía ha deciso di intervenire personalmente.

Attraverso una storia su Instagram ha spiegato di aver condiviso il video esclusivamente perché utilizzava una sua canzone.

“L’ho condiviso perché stava suonando ‘La Perla’ e non ho nemmeno letto cosa c’era scritto. Colpa mia. Scusate.”

Successivamente ha pubblicato un secondo messaggio ancora più diretto.

“Ho solo amore per l’Argentina.”

Con queste parole la cantante ha cercato di spegnere la polemica e rassicurare i suoi fan argentini.

Rosalia ha chiesto scusa ai tifosi argentini

Perché quel video ha fatto discutere

Il caso è esploso anche per il significato del brano scelto da Mia Khalifa.

“La Perla” racconta infatti una relazione tossica e descrive il protagonista con espressioni come “terrorista emotivo”, “ladro di pace” e “spezzacuori nazionale”. In Spagna il termine perla viene spesso utilizzato in modo ironico per indicare una persona problematica o poco affidabile.

Secondo molti utenti argentini, l’abbinamento tra quel testo e il messaggio pubblicato da Mia Khalifa avrebbe rappresentato una provocazione nei confronti dell’Argentina dopo la sconfitta contro la Spagna.

Altri fan, invece, hanno difeso Rosalía, sostenendo che la cantante abbia semplicemente ricondiviso il video perché conteneva una sua canzone, senza prestare attenzione alla didascalia.

La tournée non cambia

Nonostante la bufera social, al momento non risultano modifiche al calendario del Lux Tour.

Rosalía è attesa a Buenos Aires con quattro concerti già programmati e, almeno per ora, non sono stati annunciati cambiamenti ufficiali.

Resta però da capire se le scuse della cantante saranno sufficienti a placare una polemica che, nelle ultime ore, ha infiammato i social tra Spagna e Argentina.