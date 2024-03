Colpita dal calcio di un cavallo, muore la 13enne Arianna Giaroli a San Martino in Rio

Non ce l’ha fatta Arianna Giaroli, la giovane di 13 anni, colpita dal calcio di un cavallo nel pomeriggio di giovedì 7 marzo in un maneggio di San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia.

Arianna Giaroli è stata colpita mentre passeggiava al fianco del cavallo, l’allarme lanciato dalla compagna di equitazione

Si è spenta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Parma, dopo essere arrivata in elicottero in condizioni disperate e con un enorme trauma cranico. É stata una compagna di equitazione a trovarla a terra, vicina al cavallo, già priva di sensi e ad allertare i responsabili del centro ippico ‘Il Vigneto’ di via Carpi.

Sembra che la tredicenne stesse passeggiando accanto al cavallo quando è stata colpita. “Ha preso un calcio in viso” – ha raccontato l’istruttrice facendo riferimento a quanto le aveva raccontato la ragazza che era con Arianna Giaroli. La ragazzina è stata trasportata in elicottero al Maggiore di Parma dove i medici hanno fatto il possibile per salvarla. Alle 13:00 di venerdì 8 marzo è stata dichiarata la morte cerebrale della tredicenne.

La 13enne è stata trasportata in elicottero al Maggiore di Parma: autorizzato l’espianto degli organi

I familiari della ragazzina di Carpi, nel Modenese, hanno pregato per un miracolo ma le sue condizioni sono apparse da subito gravissime, nonostante sia stata sottoposta a un intervento chirurgico nelle scorse ore nel reparto di Rianimazione. La ragazza praticava equitazione nel maneggio da anni ed era la sua passione. Frequentava la terza media alle scuole medie Guido Fassi di Carpi. La famiglia ha dato l’autorizzazione all’espianto degli organi.