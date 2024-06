Victoria Vera Blyth, la conduttrice televisiva uccisa dal marito in Turchia dopo la lite per gli sms

La star della tv Victoria Vera Blyth è stata uccisa dal marito, David Thomas Blyth, nella capitale della Turchia, Ankara, l’11 giugno. Con la pistola utilizzata per il delitto il 53enne proprietario della compagnia petrolifera internazionale ASE Inspection si è tolto la vita.

David Thomas Blyth ha ucciso la moglie al culmine di una lite e con la stessa arma si è tolto la vita, la coppia aveva 3 figli

I tre figli della coppia, di 4, 10 e 14 anni, erano in casa al momento dell’omicidio e sono ora stati affidati alle cure della famiglia dell’artista che si è recata in Turchia dopo la tragedia. A scatenare la lite che è sfociata nella tragedia una discussione sugli SMS della 40enne conduttrice televisiva. La polizia stanno effettuando rilievi ed ulteriori approfondimenti per cristallizzare il movente dell’omicidio.

Victoria Vera Blyth era nata in Sud Africa e si era trasferita nella Repubblica Ceca da adolescente con la sua famiglia dove ha continuato a studiare musica. Nel 2014 era convolata a nozze a Praga con David Thomas Blyt, un ricco imprenditore che si era trasferito in Turchia con l’intensificarsi dei suoi affari in Medio Oriente.

La 40enne era assurta alla ribalta nel 2004 con il primo album nel 2004 ma era conosciuta soprattutto per la sua cover del successo degli Eagles Hotel California. È stata anche co-conduttrice del Morning Show su Europe 2 insieme all’emittente ceca Leoš Mareš. Devastata dal dolore la sorella che ha su Instagram ha raccontato che da poco avevano perso l’amato padre.

Victoria era una star in Repubblica Ceca

Victoria Vera Blyth era una star della tv ceca, alla ribalta per la cover di Hotel California degli Eagles

“La mia famiglia sta attraversando un momento molto difficile perché ha perso entrambi i genitori. Recentemente abbiamo seppellito nostro padre ed ora nostra sorella e nostro cognato e abbiamo bisogno di tempo per riprenderci, ma soprattutto dobbiamo essere qui per i bambini . Apprezziamo davvero i vostri bellissimi messaggi, ma in questi tempi difficili abbiamo bisogno di tempo per respirare.”

Il corpo di David Thomas Blyth è stato restituito ai familiari in Scozia per le esequie mentre resta ancora in Turchia quello di Victoria Vera Blyth per gli accertamenti dell’autorità giudiziaria.