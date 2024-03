Almeno 20 persone risultano al momento disperse in seguito al crollo del ponte di Baltimora Francis Scott Key: lo hanno reso noto i Vigili del fuoco della città, come riporta Abc News. La BBC ha precisato che si tratterebbe di operai che si trovavano sulla struttura al momento del gravissimo incidente.

Parte della struttura è collassata nel fiume Patapsco intorno alle 1:30, ora locale, di martedì 26 marzo dopo un violento impatto con il mercantile Dali, 300 metri di lunghezza e battente bandiera di Singapore diretta a Colombo, nello Sri Lanka. Kevin Cartwright, portavoce dei vigili del fuoco di Baltimora , ha detto ad Associated Press che la massima “attenzione è rivolta al salvataggio e al recupero di queste persone”, definendo il crollo un “evento di massa in via di sviluppo”.

Cartwright ha aggiunto che sembra che ci siano “alcuni carichi o sostegni appesi al ponte” che creano condizioni di instabilità e che costringono i soccorritori a operare con cautela.

“Si tratta di una grave emergenza” – ha sottolineato. “Abbiamo motivo di credere che ci fossero veicoli e forse un rimorchio” che sono finiti in acqua” – ha aggiunto Cartwright. Il ponte Francis Scott Key è stato inaugurato nel 1977. Porta il nome dell’autore dell’inno nazionale americano. A quattro corsie, è lungo tre chilometri e la struttura, strategica per il porto di Baltimora.

