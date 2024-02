Crollo Firenze, identificata vittima italiana: 3 morti, le ipotesi del disastro (VIDEO)

“É una strage. In 6 mesi avete tirato su tre piani di palazzo. Poi vanno a pestare qui sciopera. É colpa di questo capitalismo” – sono furiosi i residenti di via Mariti, a Firenze, dove si è verificato il crollo di un cantiere. Il bilancio, al momento, è di tre morti, tre feriti e due dispersi il bilancio ufficiale del disastro.

Crollo cantiere Esselunga a Firenze in via Mariti, tre morti: l’italiano Luigi Coclite tra le vittime

Gli operai erano impegnati nei lavori per la realizzazione di un nuovo supermercato di Esselunga nella zona dell’ex Panificio Militare. Luigi Coclite, classe 1964, è una delle vittime. L’uomo, sposato, viveva a Collesalvetti, in provincia di Livorno ma era originario di Teramo. La moglie aveva raggiunto il cantiere per accertarsi dell’accaduto e ricevere sue notizie. Le altre due vittime sono di origini rumene.

Il crollo è avvenuto mentre gli operai stavano montando i prefabbricati intorno alle 8:50 di venerdì 16 febbraio. Un pilone ha ceduto avrebbe fatto collassare il terzo solaio che ha impattato il secondo travolgendo il primo. A causare l’accaduto potrebbe essere stato un errore nel posizione il pilone oppure ci potrebbe essere stato un problema nella composizione del calcestruzzo. La Procura di Firenze ha aperto un’inchiesta per crollo colposo e omicidio colposo. Il cantiere è finito sotto sequestro. In segno di lutto sono rimasti chiusi tutti i punti vendita Esselunga a Firenze.

❌#Firenze, crollo in cantiere edile: tra le macerie proseguono da parte dei nuclei #USAR e #cinofili dei #vigilidelfuoco le operazioni di ricerca di altri possibili operai dispersi. Nel video il sorvolo dei #droni [#16febbraio 12:00] pic.twitter.com/vR7Qwfb0rG — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) February 16, 2024

Il solaio ha ceduto dopo il crollo di un pilone: ‘Ho sentito un boato e delle urla impressionanti’

“Stamattina stavo camminando per andare verso la tramvia, quando ho sentito un boato e delle urla impressionanti provenienti dal cantiere e da alcune persone affacciate alle finestre. Le urla mi sono rimaste impresse”. É la testimonianza di una signora che abita nelle vicinanze del cantiere, teatro del crollo avvenuta stamattina. “Dopo il boato mi sono avvicinata alla rete – continua la signora – e ho chiesto a degli operai lì vicino cosa fosse successo, loro, disperati, mi hanno detto che degli operai erano rimasti sotto. Poco dopo ho iniziato a sentire le sirene e hanno iniziato ad arrivare i soccorsi”.

Luca Cari, responsabile della comunicazione in emergenza dei vigili del fuoco ha fatto il punto della situazione sul tragico incidente sul lavoro. “I vigili del fuoco – ha spiegato – hanno estratto in vita per il momento tre operai, che sono stati affidati al personale sanitario”. Nelle ricerche sono stati utilizzati i cani Usar, addestrati per la ricerca sotto le macerie, e un drone.

Il segretario della Fiom Firenze: ‘Sembra che ai lavoratori veniva applicato il contratto di metalmeccanici’

“Dagli accertamenti che stanno svolgendo le autorità competenti” le vittime “sembrerebbero lavoratori a cui veniva applicato il contratto di metalmeccanici”. Operai “che non stavano svolgendo lavori da metalmeccanici ma da edili”. È quanto ipotizza il segretario della Fiom Firenze, Prato e Pistoia, Daniele Calosi. Se la cosa fosse confermata, aggiunge, “ci troveremmo di fronte a questo: si utilizza un contratto che ha un costo minore per garantire, dopo, la possibilità a chi prende il subappalto di risparmio”.