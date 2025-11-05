Viktoria Peroni ritrovata in una zona boschiva dopo un avvistamento: come sta

Viktoria Peroni è scomparesa a Montalcino dopo una lite con i genitori

Montalcino, la ventenne era scomparsa da oltre 24 ore: la segnalazione

È stata ritrovata intorno alle 20:00 di mercoledì 5 novembre Viktoria Peroni, la 20enne di origini russe scomparsa da ieri a Montalcino (Siena) e per cui si sono attivate intense ricerche. Secondo quanto si apprende la giovane è stata ritrovata in una zona boschiva. Sono in corso gli accertamenti medici per capirne le condizioni di salute. La svolta dopo un avvistamento a Poggio della Civitella.

Gli occhiali ritrovati vicino a casa e il silenzio

L’unica traccia di lei dopo la scomparsa, intorno alle 14:00 del 4 novembre, erano gli occhiali, perduti nei pressi della sua abitazione nel centro storico di Montalcino, vicino Siena. Poi da oltre 24 ore non si sa più niente di Viktoria Peroni, 20enne, nata in Russia, ma da tempo residente con la famiglia nel paese noto per il Brunello. La giovane era senza cellulare. Non è chiaro se l’avesse dimenticato a casa oppure se i genitori non glielo facessero utilizzare per punizione.

Le ricerche estenuanti e il sospiro di sollievo

Nel pomeriggio c’è stato un vertice delle forze dell’ordine, coordinato dal prefetto di Siena Valerio Massimo Romeo. Alle ricerche avevano preso parte oltre 200 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale, volontari della protezione civile e unità cinofile hanno partecipato alle operazioni. Sospiro di sollievo per la comunità di Montalcino e per i genitori adottivi della 20enne che si era allontanata dopo una lite ed era stata vista dalla sorella inoltrarsi nel bosco dove spesso si recava con l’amato cane. Poi il lungo silenzio fino alla lieta.