Aggredita da tre rottweiler alla fermata dello scuolabus: finanziere salva una bambina di 11 anni

Il provvidenziale intervento di un finanziere ha salvato la bambina dai cani a Pisa

Il terrore davanti allo scuolabus

Attimi di puro terrore a Musigliano di Cascina, in provincia di Pisa, dove una bambina di 11 anni è stata aggredita da tre cani di grossa taglia, razza rottweiler, nei pressi della fermata dello scuolabus. A salvarla è stato un finanziere del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Pisa, libero dal servizio, che non ha esitato a intervenire mettendo a rischio la propria incolumità.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, in un’area frequentata da famiglie e studenti, e ha scosso profondamente la comunità locale.

Il gesto eroico del militare

Il finanziere stava transitando in auto quando ha notato la scena: la bambina era circondata dai tre cani, visibilmente aggressivi, mentre due adulti – poi identificati come i proprietari degli animali – tentavano invano di richiamarli.

Senza attendere rinforzi, il militare è sceso dall’auto e, a mani nude, è riuscito a sollevare la bambina sottraendola all’accerchiamento, per poi metterla al sicuro all’interno del veicolo. Un intervento rapido e decisivo che ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche.

Le condizioni della bambina

La minore appariva sotto shock, con il giubbotto completamente lacerato dai denti dei cani e dolori diffusi al corpo. Dopo aver verificato che non vi fossero ferite immediatamente letali, il finanziere ha accompagnato la bambina dalla madre, che vive nelle vicinanze, e successivamente al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa.

Qui i sanitari hanno diagnosticato lesioni da morsi di cane, in particolare alle gambe, con una prognosi di 21 giorni di astensione dalle attività scolastiche e sportive.

Denuncia e indagini della Procura

I genitori della bambina hanno sporto denuncia per lesioni personali colpose nei confronti dei proprietari dei cani. La vicenda è ora al vaglio della Procura della Repubblica di Pisa, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le responsabilità.

Sono in corso verifiche anche sulla custodia e gestione degli animali, per stabilire se vi siano state violazioni delle norme sulla sicurezza e valutare la loro eventuale destinazione, al fine di garantire l’incolumità pubblica.

Il tema della sicurezza e dei cani pericolosi

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza legata alla gestione dei cani di grossa taglia, soprattutto in luoghi frequentati da minori. Pur non essendo vietate, razze come i rottweiler richiedono un controllo rigoroso e una responsabilità assoluta da parte dei proprietari.

L’intervento del finanziere è stato definito dalla Guardia di Finanza un esempio di coraggio e spirito civico, un gesto che ha evitato una tragedia annunciata.