Schianto nella notte a Ostia: auto contro bus Atac, morta una 27enne su viale dei Romagnoli

Una ragazza di 27 anni è morta ne tragico scontro tra bus Atac e auto a Ostia

L’incidente mortale nel quadrante sud di Roma

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella notte lungo viale dei Romagnoli, a Ostia, nel quadrante sud di Roma. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti un autobus di linea Atac e una Fiat 500 sulla quale viaggiavano due giovani donne. Il bilancio è drammatico: una ragazza di 27 anni ha perso la vita, mentre un’altra giovane di 26 anni e il conducente del bus sono rimasti feriti.

Lo scontro è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, in un tratto di strada già teatro in passato di incidenti gravi. L’impatto, secondo le prime ricostruzioni, è stato frontale, con conseguenze devastanti per l’auto.

La vittima e i feriti

La giovane deceduta era una cittadina italiana originaria della Costa d’Avorio, di 27 anni. Viaggiava sul sedile dell’auto insieme a un’amica di 26 anni, rimasta incastrata tra le lamiere dopo l’urto. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per estrarla dall’abitacolo: la ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia, dove resta ricoverata.

Ferito anche il conducente dell’autobus Atac, un uomo italiano di 52 anni, trasportato anch’egli al Grassi. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è rimasto sotto osservazione per accertamenti.

La dinamica dello scontro

Secondo quanto ricostruito dalle pattuglie del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, a scontrarsi sono stati un autobus della linea Atac 04B e una Fiat 500. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento: non si esclude l’alta velocità, una possibile distrazione o una manovra improvvisa.

L’impatto è stato talmente violento da distruggere la parte anteriore dell’auto. Per la giovane di 27 anni non c’è stato nulla da fare: i sanitari del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso sul posto.

Strada chiusa e rilievi in corso

A seguito dell’incidente, viale dei Romagnoli è stato temporaneamente chiuso al traffico nel tratto compreso tra via Andrea da Garessio e via Giuseppe Bernardo Gambaro, per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto sono intervenute, oltre al XII Gruppo Monteverde, anche pattuglie dei Gruppi Mare ed Eur della Polizia Locale, a supporto delle operazioni. I rilievi sono proseguiti per diverse ore, con inevitabili disagi alla circolazione mattutina.

Un’altra giovane vita spezzata sulla strada

L’ennesima vittima della strada riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale a Ostia e nel quadrante sud della Capitale, dove viali ad alta percorrenza convivono spesso con scarsa illuminazione e traffico notturno sostenuto. La morte della 27enne si aggiunge a una lunga lista di incidenti gravi che coinvolgono giovani automobilisti e mezzi pubblici.

La Polizia Locale sta acquisendo eventuali filmati di videosorveglianza e raccogliendo le testimonianze per chiarire con precisione le responsabilità. Al termine degli accertamenti, non si esclude l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.