Vincenza Saracino trovata morta in un casolare a Preganziol: uccisa a coltellate

Il cadavere di una donna, è stato trovato in un casolare a Preganziol. Secondo quanto si è appreso da fonti vicine gli inquirenti, la donna sarebbe stata uccisa a coltellate.

Vincenza Saracino era sparita dopo essersi allontanata da lavoro martedì 2 luglio

Dovrebbe trattarsi di Vincenza Saracino, 50 anni, di Preganziol la cui scomparsa era stata denunciata ieri dai familiari alle forze dell’ordine. La prefettura di Treviso aveva trasmesso un comunicato di scomparsa riferendo che la donna si era allontanata dal luogo di lavoro, gestita dal marito, a Preganziol, martedì 2 luglio alle 17:00 con una city bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero, facendo perdere le tracce. L’ultimo avvistamento segnalato alle forze dell’ordine era stato nei pressi di un supermercato nella zona, laterale alla strada Terraglio, intorno alle 17:30.

Uno dei fendenti avrebbe raggiunto la donna alla gola: ‘Quel casolare è abbandonato da 30 anni’

Di certo una coltellata mortale l’ha raggiunta alla gola, mentre ancora non è dato di sapere se Vincenza Saracino sia stata attinta dalla lama in altre parti del corpo. Un residente di via Maleviste ha riferito che il casolare è abbandonato da 30 anni. “Mai visto nulla di strano, non ho visto nulla di strano. Ho capito che fosse successo qualcosa, vedendo arrivare i carabinieri” – ha riferito un’altra persona che abita in zona.