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Viterbo, scomparse due sorelle di 13 e 14 anni: ricerche in corso, l’appello per ritrovarle

DiRedazione

Pubblicato: 19 Ott, 2026 - ore: 19:18 #Camilla Rondini, #Linda Rondini, #scomparse, #Viterbo
Linda e Camilla RondiniLinda e Camilla Rondini

Linda e Camilla Rondini si sono allontanate da un centro di accoglienza il 16 ottobre

Sono ore di apprensione a Viterbo per la scomparsa di Linda e Camilla Rondini, due sorelle di 14 e 13 anni, che si sono allontanate da un centro di accoglienza del capoluogo venerdì 16 ottobre 2026. Le forze dell’ordine sono state allertate e sono in corso le ricerche per rintracciare le due minorenni.

A diffondere un appello per favorire il loro ritrovamento è stata l’associazione Penelope Italia Odv, che si occupa di persone scomparse e invita i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi informazione utile.

L’appello per ritrovare Linda e Camilla

Secondo le informazioni diffuse nell’appello, Linda Rondini è nata a Roma il 20 aprile 2012, mentre la sorella Camilla è nata il 13 giugno 2013.

Le circostanze del loro allontanamento e gli eventuali spostamenti successivi non sono stati chiariti nelle informazioni rese pubbliche. Per questo viene chiesta la collaborazione della cittadinanza, in particolare a Viterbo, nella provincia e nei territori limitrofi.

L’associazione invita chiunque abbia visto le ragazze o disponga di elementi utili a contattare immediatamente le autorità.

I numeri da chiamare in caso di avvistamento

Chiunque abbia informazioni su Linda e Camilla può contattare il 112, numero unico di emergenza, oppure il numero indicato da Penelope Italia Odv: 349 251 3872.

In caso di avvistamento, è importante riferire alle autorità il luogo preciso e l’orario in cui le ragazze sono state viste, fornendo anche eventuali dettagli utili sull’abbigliamento o sugli spostamenti osservati.

L’associazione raccomanda di non intraprendere iniziative personali, ma di attenersi alle indicazioni delle forze dell’ordine. Ogni segnalazione può contribuire alle ricerche e aiutare a ricostruire gli spostamenti delle due sorelle.

Le ricerche proseguono nel viterbese e non solo. L’appello è rivolto a chiunque possa fornire informazioni utili al loro ritrovamento.

Di Redazione

Produzione giornalistica, approfondimenti, esclusive e lanci di agenzia a cura della Redazione Centrale di Notizie Audaci. Testata giornalistica registrata al Tribunale di Salerno, N. 373 del 17/01/2019, inclusa nel feed ufficiale di Google News e diretta dal Direttore Responsabile Giuseppe D’Alto, giornalista professionista.

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