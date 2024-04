Volo Napoli-Ibiza, rissa prima della partenza: due passeggere si tirano a capelli, video

Una lite furibonda prima della partenza di un volo Easyjet da Napoli Capodichino con destinazione Ibiza. Il video è stato condiviso sui social da Welcome to Favelas. Due donne hanno iniziato a discutere animatamente davanti alle cappelliere dove si ripongono i bagagli.

Tensione alle stelle sul volo Easyjet prima della partenza da Napoli Capodichino

Tra le due sono volate parole grosse, poi si sono prese per i capelli con un uomo che ha tentato di dividerle. “Lasciale i capelli” – ha gradito più volte con le due passeggere che hanno continuato ad insultarsi in napoletano. Nel filmato, realizzato da una delle persone presenti sul volo Easyjet, si sente anche un passeggero che commenta meravigliato in lingua inglese.

Nel frattempo è intervenuta la Polaria, la polizia di stato, che con il prezioso contributo del personale di bordo ha riportato la calma. Le due passeggere sono state fatte sbarcare mentre il volo Napoli-Ibiza è partito con un leggero ritardo ma è arrivato alle Baleari ad orario di destinazione. La compagnia Easyjet ha confermato quanto accaduto sull’aereo.

Le due passeggere sono state fatte sbarcare, Easyjet: ‘Non tolleriamo comportamenti aggressivi o intimidatori’

“Possiamo confermare che la polizia è intervenuta sul volo EJU4203 da Napoli a Ibiza del 14 aprile prima della partenza a causa del comportamento violento di due passeggeri a bordo. I passeggeri sono stati sbarcati e il volo è arrivato a destinazione in orario. Il nostro personale di bordo è addestrato a valutare tutte le situazioni e ad agire tempestivamente e in modo adeguato per garantire che la sicurezza del volo e degli altri passeggeri non sia compromessa in nessun momento” – si legge nella nota pubblicata da Fanpage.

“Anche se questi incidenti sono rari, li prendiamo molto sul serio e non tolleriamo comportamenti aggressivi o intimidatori a bordo. La sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell’equipaggio sono sempre la priorità di EasyJet”.