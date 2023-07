Zaki in Piazza Maggiore rinnova impegni per i diritti umani: ‘Giustizia per Giulio Regeni’

“Finalmente sono qui, sono molto felice, sono felice di essere in Piazza Maggiore. Questo luogo significa molto per me, per la mia libertà. Voglio ringraziare tutte le persone di Bologna“.

Patrick Zaki ha ricevuto il caloroso abbraccio dei bolognesi in Piazza Maggiore, presente Elly Schlein: ‘Come cittadina’

Così Patrick Zaki parlando dal palco del cinema in Piazza Maggiore a Bologna, a fianco del rettore Giovanni Molari e del sindaco Matteo Lepore. La piazza, piena di persone in attesa del film, è gremita. Tra queste anche il segretario del Pd, Elly Schlein, che ha precisato di essere venuta ad ascoltare il ricercatore come gli altri altri cittadini e non come esponente politico.

“Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno permesso questo rilascio: autorità italiane, autorità egiziane, Ong, società civile, le istituzioni accademiche, i vertici delle Stato italiano fino alla presidente del Consiglio Meloni” – ha detto Zaki, graziato dal presidente egiziano Al Sisi il 19 luglio scorso dopo che il giorno precedente era stato condannato a tre anni di reclusione da un tribunale del suo Paese per aver scritto l’articolo scientifico.

Patrick Zaki a Bologna in Piazza Maggiore

Il ricercatore ringrazia la premier Meloni, le Ong, le autorità egiziane e le istituzioni accademiche

Ha poi ricordato il caso Giulio Regeni invocando “giustizia” e ha sottolineato che in Egitto. “Ci sono ancora centinaia di persone in prigione, chiediamo che vengano rilasciate. Meritano la grazia presidenziale come me”. Chiare le idee sul suo futuro: “Voglio riprendere la mia carriera universitaria e come difensore dei diritti umani. Per qualche giorno andrò al Cairo, ma poi tornerò a Bologna”.