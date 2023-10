Zoey Felix subisce abusi e viene uccisa a 5 anni da senzatetto in Kansas: la mamma l’aveva cacciata di casa

Un senzatetto è stato accusato di aver ucciso a Topeka, nel Kansas, la piccola di Zoey Felix, 5 anni, dopo aver abusato di lei.

Il 25enne Mickel Cherry è stato incarcerato con una cauzione di 2 milioni di dollari. Mark Manna si occuperà della difesa dell’uomo. L’uomo rischia la pena di morte. La bimba è deceduta nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco per salvarle la vita nel parcheggio di una stazione di servizio.

Zoey Felix era stata cacciata di casa dalla madre insieme al padre, alla sorella ed al suo aguzzino che non era estraneo alla famiglia visto che ha vissuto per un breve periodo a casa della mamma della piccola. Nelle settimane successive all’allontanamento si è stabilita con il genitore in un boschetto frequentato dove trovano rifugio i senzatetto.

Da un esame medico in ospedale sono emerse lesioni compatibili con una violenza sessuale. “Penso che l’indagine sull’omicidio e sullo stupro di questa bambina di 5 anni sia abbastanza completa” – hanno riferito le forze durante una breve conferenza stampa. Mickel Cherry non ha precedenti penali in Kansas, ma ha una condanna per violazione di domicilio ad Amarillo, Texas.

I vicini hanno riferito di aver espresso in passato preoccupazione per le sorti Zoey. La casa della famiglia non aveva elettricità e per questo hanno chiamato la polizia e l’assistenza minorile. “Era molto estroversa, intelligente. Era curiosa di tutto. Ti faceva 1.001 domande e pretendeva risposte anche per quelle” – ha detto Shaniqua Bradley, una vicina. Il padre di Zoey Felix lavorava alla stazione di servizio mentre la madre era stata accusata in passato di aggressione aggravata nei confronti di minore.