Zoraya è morta a 29 anni per eutanasia dopo la battaglia contro la depressione: ‘Ho tutto ma non basta’

Una 29enne olandese in buona saluta è morta per eutanasia poco dopo aver festeggiato il compleanno sul suo divano di casa con al fianco il fidanzato e gli amati gatti.

Zoraya ter Beek aveva ottenuto il via libera all’eutanasia ad inizio maggio, la morte pochi giorni dopo il compleanno

Zoraya ter Beek, che ha anche sofferto di traumi e disturbo borderline di personalità, ha deciso che voleva morire dopo aver lottato con problemi di salute mentale per oltre un decennio, sostenendo che nessun trattamento l’aveva aiutata. È morta alle 13:25 ora locale il 22 maggio – 20 giorni dopo il suo compleanno – con l’aiuto del Centro di competenza dell’eutanasia. La notizia è stata condivisa su un blog da un amico.

Un tweet condiviso da un altro amico di nome Martin ha detto che Beek è morto “serenamente”. Nessun dettaglio è stato aggiunto sulle modalità con le quali è stata praticata l’eutanasia. Alle persone che muoiono per eutanasia viene in genere data una soluzione barbiturici. “Una morte dignitosa, dopo anni di insopportabili sofferenze psicologiche” – si legge in un necrologio pubblicato dal quotidiano olandese Algemeen Dagblad.

Beek, che proviene dalla piccola città olandese di Oldenzaal, aveva manifestato con schiettezza il suo desiderio di morte e aveva condiviso pubblicamente la sua volontà di far ricorso all’eutanasia lo scorso ottobre.

La 29enne, che ha festeggiato il suo compleanno il 2 maggio, ha detto che aveva una buona vita, ma che non era abbastanza per vivere. “Ho una casa. Due gatti allegri. E un partner che mi ama molto, e io lo amo. – Ho tutto. Ma quel “tutto” non è sufficiente per vivere”. Zoraya ter Beek aveva ricevuto l’approvazione per la morte assistita all’inizio di maggio. L’eutanasia è legale nei Paesi Bassi dal 2002 per coloro che soffrono di “soffrire sofferenze insopportabili senza prospettive di miglioramento”. La storia di Beek ha ricevuto l’attenzione globale e ha acceso il dibattito sulla morte assistita. Molti che sostengono l’eutanasia dicono che dovrebbe essere praticata solo di fronte a una morte imminente, dolorosa e indegna.