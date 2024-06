Scomparsa Leonardo Franco, via alle ricerche in Messico: si unirà anche il papà del 43enne

Prenderanno il via lunedì 17 giugno, in Messico, anche con mezzi speciali, le ricerche di Leonardo Franco, il napoletano scomparso nel paese centroamericano, dove il 43enne viveva da tempo, e che secondo la famiglia sarebbe stato sequestrato il 2 ottobre 2023.

Leonardo Franco è scomparso il 2 ottobre 2023 in Messico dove viveva da tempo

La commissione nazionale messicana per la ricerca di persone scomparse ha attivato il protocollo, grazie anche al pubblico ministero Marcos Arenas, finalizzato all’individuazione dell’italiano. Il team investigativo della Manisco World, presieduto dall’avvocato Luigi Ferrandino, con la collaborazione dell’avvocato Giorgia Bagnasco e dei professionisti che lo compongono, sta coordinando l’attività di ricerca nello stato di Guanajuato e ora è previsto che le ricerche si spingano nelle aree ritenute sotto il controllo dei narcos locali.

“Per la prima volta nella storia degli scomparsi italiani viene organizzata un’operazione di intelligence è operativa come quella che in queste ore è in corso in Messico” – ha dichiarato Ferrandino. Alle ricerche prenderanno parte anche Antonio Franco, 71 anni, padre dello scomparso, e la presidente dell’associazione Manisco, Virginia Melissa Adamo, giunti alcuni giorni fa a Città del Messico da cui proseguiranno con un volo alla volta di Leon nello stato di Guanajuato. Ad attenderli troveranno una scorta composta da 16 uomini armati, autorizzata dal sottosegretario alla sicurezza messicana Cabeza de Vaca.

Il padre 71enne si unirà alle ricerche a Leon

Parteciperanno alle operazioni di ricerca di Leonardo Franco le forze dell’ordine di Guanajuato, la squadra speciale investigativa delle persone scomparse, l’Esercito e la Marina e altri gruppi che finora hanno collaborato con l’associazione Manisco World e la commissione. “Il nostro team – ha aggiunto Ferrandino – per l’ennesima volta sta coordinando una attività di intelligence per la ricerca di persone scomparse. Forniremo ogni contributo necessario per portare a casa Nardo”.