Temptation Island, ex tronista e la sua scelta nel cast dell’edizione 2024 dopo i rumors di crisi

Da settimane la redazione di Maria De Filippi lavora al cast della nuova edizione di Temptation Island. Entro fine maggio dovrebbero essere definite le coppie che si metteranno in gioco in Sardegna.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino nel cast di Temptation Island: l’indiscrezione di Amedeo Venza

Nelle ultime ore sono filtrate alcune indiscrezioni e secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza sembra certa la partecipazione di un’ex tronista e della sua scelta. Lavinia Mauro e Alessio Corvino testeranno lo stato di salute della loro relazione a distanza di oltre un anno dalla fine dell’avventura a Uomini e Donne. In questi mesi la 27enne e il partner hanno deciso di concedersi poco ai social ma contestualmente sono iniziate a circolare rumors su una possibile crisi mai confermati.

Qualcuno si era spinto anche oltre parlando di rottura. Secondo Venza Lavinia e Alessio non avrebbero mai parlato della loro crisi perché già in trattativa con la Fascino per la partecipazione a Temptation Island. “Ora voglio capire cosa ci vanno a fare se non si mostrano da mesi sui social e hanno fatto sapere a tutti che si erano lasciati? Diranno che erano in crisi e che vanno li per salvare la storia. E chiaramente come per magia torneranno insieme” – ha aggiunto dopo aver ribadito che la coppia sbarcherà in Sardegna.

Le voci sulla relazione in crisi e il silenzio social della coppia nata a Uomini e Donne

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Lavinia Mauro si era mostrata scettica in relazione ad una possibile partecipazione a Temptation Island. “Farei fatica a vedere il mio ragazzo dall’altra parte” – aveva riferito in un’intervista. A distanza di un anno le perplessità sono state spazzate via e l’ex tronista ed Alessio Corvino confidano che il soggiorno tra tentatori e tentatrici all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula sia una buona terapia per la loro relazione ballerina.

Nel cast potrebbe esserci spazio anche per una coppia del trono over di Uomini e Donne. Molti fan del dating sperano di vedere in Sardegna Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua ma soprattutto coppie che con le loro storie e le loro reazioni al falò lascino il segno fin dalla prima puntata.