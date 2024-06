Chiara Ferragni, l’ex manager Fabio Maria Damato: ‘Esco stremato da una certa violenza subita’

In una Stories Fabio Maria Damato chiarisce la sua uscita dal gruppo di Chiara Ferragni. “Domani sarà il mio ultimo giorno da general manager di Tbs Crew e Chiara Ferragni brand e per questo voglio ringraziare tutti i professionisti che con la loro esperienza e umanità hanno voluto affiancarmi in questa avventura” – si legge sul profilo Instagram del professionista.

Fabio Maria Damato fa chiarezza su Stories: ‘Mi sono dimesso a febbraio, mi hanno chiesto di restare fino a giugno’

“Oltre, ovviamente, a Chiara Ferragni che più di 7 anni mi ha chiamato per supportarla nell’evoluzione del suo progetto di business credendo nella mia visione. Ringrazio anche tutti i talenti che ho seguito nella loro evoluzione, da Marina Diguardo a Francesca e Valentina Ferragni, ma anche Pietro Terzini, Manuele Mameli e Luca Vezil“.

Quindi il manager espone quelli che ritiene siano i fatti: “Lo scorso febbraio, dopo attente e inevitabili riflessioni, ho deciso di dare le dimissioni (quindi no, non sono stato licenziato) dalle aziende con cui ho condiviso un percorso professionale incredibile, e per le quali negli anni ho dato tutto me stesso in termini di assoluta dedizione, idee, cuore e testa, sempre onorando i valori di onestà e correttezza che mi contraddistingue A dimostrazione di questo – aggiunge – ho accolto fino alla fine le necessità delle società che mi hanno chiesto di restare fino a giugno, nonostante le operazioni di comunicazione poste in essere dal 17 dicembre 2023 in avanti non hanno visto il mio coinvolgimento”.

Sulla vicenda giudiziaria relativa al Pandoro-gate spiega: “Non mi è permesso in questo momento entrare nel merito del caso pandoro ma essendo diventate pubbliche alcune e-mail insistentemente a me attribuite, devo precisare come nessuna di queste e-mail fosse la mia. Resto però amareggiato per come questa vicenda ha messo in ombra anni di duro e onesto lavoro fatto dalle società e dalle persone coinvolte Un lavoro sempre in risposta, costellato di tanti ostacoli e altrettanti successi, che chiunque si ritenga intellettualmente onesto non può. ‘attribuire solo al caso o alla fortuna”.

La smentita sulle email sul caso Pandoro: ‘Questa vicenda ha messo in ombra anni di duro e onesto lavoro’

“Mi ferisce – prosegue – la sofferenza inflitta ai dipendenti di tutte le società che si sono sentiti attaccati impressionante e hanno visto messe in pericolo le aziende per cui lavorano e di conseguenza i loro posti di lavoro. Esco stremato da una certa violenza che abbiamo tutti subito, specie Chiara Ferragni che ho sempre rispettato come persona e capo e per la quale l’onesta, la dedizione e l’affetto che ho dedicato nessuno potrà mai mettere in discussione”.