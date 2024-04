‘La depressione non migliorerà’, Zoraya ter Beek sceglie a 28 anni l’eutanasia: ‘Morirò a maggio’

La 28enne olandese Zoraya ter Beek una volta aspirava a diventare una psichiatra ma non riusciva a finire i suoi studi perché lottava contro la depressione e l’autismo .

Zoraya ter Beek ha provato diverse terapie e farmaci per vincere la depressione, la scelta di ricorrere alla morte assistita

Per dieci lunghi anni ha provato tutte le soluzioni possibili, dalla terapia ai farmaci per migliorare la sua condizione. Ha perso la speranza di guarire dopo che il suo psichiatra le ha detto “non c’è altro” che potessero fare per curare il suo dolore. “Non migliorerà mai” – le ha detto il medico. Un duro colpo per la 28enne che ha deciso di porre fine alla sua sofferenza ed alla battaglia contro la depressione ricorrendo all’eutanasia.

Zoraya ha deciso di abbreviare la sua vita nonostante l’amore e la dedizione dell’amato fidanzato quarantenne e dei suoi due gatti. Secondo la legge olandese, un paziente ha diritto alla morte assistita dopo aver esaurito tutti i trattamenti ragionevoli e aver dimostrato di soffrire di “sofferenze insopportabili senza prospettive di miglioramento”.

In Olanda l’eutanasia è legale, la 28enne ha scelto di morire nel salotto di casa con il fidanzato al fianco

Zoraya ter Beek ha deciso che la sua vita si concluderà ad inizio maggio quando le verrà somministrato un sedativo e un farmaco per fermarle il cuore. Ha scelto di morire nel salotto di casa con il fidanzato accanto.

La 28enne ha dovuto aspettare due anni e mezzo perché la sua richiesta fosse approvata, e poi altri sei-dodici mesi per assicurarsi di soddisfare tutte le condizioni legali per l’eutanasia. Come ultima volontà Zoraya vuole che i suoi resti vengano cremati e le ceneri sparse in un bosco vicino casa.