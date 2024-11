Alexia Grecia guadagna 12mila euro a settimana vendendo fiale particolari: ‘Il mondo è impazzito’

In un’intervista rilasciata a This Morning la star di OnlyFans Alexia Grace ha raccontato di guadagnare 12.000 euro a settimana vendendo delle fiale dal contenuto particolare. Dopo aver conseguito la laurea la ventiseienne ha lavorato come assistente di volo e come barista in una compagnia aerea prima di cercare modi di sperimentare attività alternative durante il lockdown.

La star di OnlyFans ha spiegato a This Morning che guadagna fino a 140mila euro all’anno con le fialette del suo sudore

Secondo quanto riferito da Alexia Grace il boom è arrivato quando ha iniziato a vendere il suo sudore in piccole fiale. La content creator ha spiegato che al termine degli allenamenti in tuta da ginnastica, strizza la secrezione liquida in una ciotola e usa una siringa per imbottigliarli per gli acquirenti. L’idea è nata durante la partecipazione al Misfits Boxing di Dazn.

Una persona le ha chiesto se era possibile acquistare online il caschetto usato per gli incontri. Da qui la decisione di produrre le particolari fialette. Alexia Grace le ha mostrate in tv provocando l’indignazione del web. In molti si sono scagliati contro la content creator.

Alexia Grace ha riferito di aver acquistato una casa e un’auto da 60mila euro, scoppia la polemica sui social

“Un altro motivo per cui il mondo è impazzito: una donna sta facendo soldi vendendo il proprio sudore” – ha scritto un utente mentre c’è chi ha scherzosamente affermato che la star di OnlyFans ha inventato un nuovo lavoro. La 26enne ha rivelato di essere riuscita ad “acquistare una casa in contanti” e un’auto da “60.000 sterline” e ora sta cercando di investire nell’acquisto della sua seconda proprietà. Sembra che arriva a guadagnare fino a 140mila euro l’anno.