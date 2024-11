Elisa Esposito su OnlyFans, la mamma replica agli haters della prof del corsivo: ‘Meglio guadagnare così’ (VIDEO)

Con le sue lezioni di corsivo ha conquistato la ribalta su TikTok. Elisa Esposito finì anche nel mirino del vice premier Matteo Salvini dopo un video in cui l’influencer parlava del disinteresse dei ragazzi della generazione Z per la politica. Da un po’ di tempo la 22enne è sbarcata su OnlyFans dove realizza contenuti per adulti e di recente ha fatto discutere per uno scontro con Michelle Comi, altra discussa content creator.

Elisa Esposito nel mirino degli haters, la madre difende il suo lavoro su OnlyFans: ‘Meglio di spaccarsi la schiena per 8 ore’

Spesso nel mirino di pesanti attacchi degli haters, Elisa Esposito ha deciso di replicare alcuni messaggi pesanti nei suoi confronti. Ad alcuni di questi ha risposto anche la madre, Cinzia, e le affermazioni di quest’ultima hanno ulteriormente infiammato il web. ‘Asfalto i miei haters con mamma Cinzia’, il titolo del video condiviso su Instagram dove è seguita da 633mila follower.

“Meglio guadagnare così che andare otto ore a spaccarsi la schiena” – ha risposto a un utente che criticava la figlia per la sua attività su OnlyFans. Ed ancora ” non lo troverei così divertente, preferirei andare in centro a fare shopping” – ha ribattuto a chi invitava la figlia ad andare a lavorare per 10 ore in pizzeria.

‘Sono molto orgogliosa della mia bambina’

“Sono molto orgogliosa della mia bambina, io so che è Elisa” – ha aggiunto ancora con la figlia che ha provocatoriamente ribattuto che non avrà bisogno di andare a lavorare. “Ci siete già voi che lo fate per me”. In un altro video la madre di Elisa Esposito ha spiegato che con il suo intervento ha voluto dimostrare che ci sono anche madri che hanno la mentalità aperta e non vivono nel 1800. “Mi dovrebbero fare una statua. Io sono già avanti… “